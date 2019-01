Familia Cosma scapă de un dosar penal

Familia Cosma (Mircea Cosma, fost preşedinte CJ Prahova, şi Andreea Cosma, deputat PSD) scapă de încă un dosar instrumentat de "unitatea de elită" DNA Ploieşti. Structura centrală a DNA a preluat dosarul şi, după audierea celor implicaţi, a decis clasarea.

Deputatul Andreea Cosma a anunţat, luni, la sosirea la sediul Parchetului General, că un dosar deschis de fostul şef DNA Ploieşti Lucian Onea pe numele său şi al tatălui său, Mircea Cosma, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, a fost clasat de către DNA central.

"E vorba de un dosar început acum câțiva ani de structura DNA Ploiești, dosar în care am fost audiată în decembrie 2018 la București. Astăzi am aflat că am primit clasare. E vorba de niște terenuri pe care, la un moment dat, când Mircea Negulescu mi-a deschis primul dosar penal la care am luat clasare, mi-a extins urmărirea penală cu privire la aceste terenuri acuzându-mă de mai multe infracțiuni. Tot aceste terenuri le-a băgat și în dosarul în care s-a judecat tatăl meu și fratele meu. Și tot cu aceste terenuri mi-a început și mie urmărirea penală pentru luare de mită, împreună cu tatăl meu, dosar care a rămas într-un sertar la DNA și care s-a finalizat acum" a declarat Andreea Cosma.

Andreea Cosma a precizat că este vorba despre un dosar deschis de Lucian Onea.

Cauza viza mai multe terenuri care ar fi intrat abuziv în posesia familiei Cosma şi a fost clasată de DNA central, potrivit parlamentarului.

Procurorii CSM au decis, recent, să admită cererea conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (adjunctul Călin Nistor, cel care asigură interimatul instituţiei) de revocare din funcţia de procuror DNA Ploieşti pentru Lucian Onea. Acesta este acuzat, alături de Mircea Negulescu şi de alţi procurori de la DNA Ploieşti, de constituire de grup infracţional organizat.