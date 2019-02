Fa-i un cadou special de Dragobete: cumpara-i ceva de pe Amazon

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Desi site-ul are mai multe variante, va puteti conecta cu acelasi cont pe oricare dintre ele. Noi va recomandam sa folositi interfata britanica a site-ului deoarece scutiti comanda de cateva taxe in plus fata de interfata americana. Puteti visita site-ul accesand URMATORUL LINK.

Mai jos, va prezentam trei categorii de produse foarte interesante care merita cercetate si care sunt foarte atractive de pe Amazon.

Amazon – Laptopuri

Va recomandam sa aruncati o privire peste preturile laptopurilor ce se regasesc in ofertele celor de la Amazon. Gasiti destule configuratii interesante care nu sunt accesibile pietei din Romania. COmparati preturile si alegeti cele mai bune variante pentru voi. Lista cu preturi este AICI.

Amazon – Cafea si ceaiuri

O alta categorie foarte interesanta este cea a cafelei si a ceaiurilor pe care v-o recomandam tocmai pentru ca sunt listate o multime de produse pe care nu le gasiti in Romania. De la branduri renumite in strainatate atat de ceai cat si de cafea, pentru un consumator care se respecta ofertele sunt de vazut. Puteti consulta preturile AICI.

Amazon – Cooking si Dining

Desigur, nu va recomandam din aceasta categorie sa va comandati farfurii sau cine stie ce alte produse care au de strabatut un drum atat de lung si exista riscuri, insa gasiti o groaza de oferte bune de accesorii de bucatarie inedite, foarte estetice si pe care nu le vedeti pe rafturile magazinlor din tara incat chiar merita sa aruncati o privire. Ofertele sunt AICI.

Amazon – Carti

Incepem cu o categorie foarte interesanta de produse de la Amazon, este vorba despre carti. Va sfatuim sa cautati cu incredere printre miile titluri disponibile la oferta pe Amazon. Gasiti titluri in engleza si o multime de literatura de specialitate care se gaseste mai greu sau chiar deloc la noi in tara. Puteti vedea intreaga gama de carti accesand URMATORUL LINK.

Amazon – Camere foto

Camerele foto si video sunt la mare cautare din Romania pe site-urile straine si in special pe Amazon tocmai pentru ca au preturi mai bune ca in tara, dar si pentru alte doua motive: gama de modele e mult mai diversa si puteti avea modele mai noi mult mai rapid, iar accesoriile pentru camere sunt mult mai multe decat gasiti in Romania si sunt foarte interesante. Aruncati o privire peste ofertele disponibile AICI.

Amazon – Haine

O ultima categorie de produse pe care v-o recomandam este cea a hainelor, accesoriilor si obiectelor vestimentare. Cu siguranta vreti sa fiti imbracati cat mai modern si in tendinte. Acum puteti sa va imbracati din strainatate fara ca macar sa ajungeti acolo. Plus ca preturile la brandurile de lux sunt foarte bune. Ofertele pot fi gasite AICI.

Amazon in Romania – Parfumuri

Desigur, parfumurile sunt foarte cautate si gasiti branduri mai putin intalnite la noi. De exemplu, puteti comanda chiar si parfumul Beyonce Heat sau alte parfumuri de la Dior, Gucci, Marc Jacobs si multe alte branduri cunoscute. Ofertele de parfumuri de la Amazon le gasiti AICI.

Amazon in Romania – Make up, ingrijirea pielii

Printre vanzarile cele mai mari din aceasta perioada le inregistreaza o Mascara Lash de la Baybelline, profesionata, o crema anti riduri pentru fata de la Powerful si multe alte produse de ingrijire persoanala. Cei de la Amazon au aranjat foarte util categoriile de produse pe site-ul lor, in functie de necesitate, produse pentru fata, ochi, buze, seturi intregi de produse si accesorii. Puteti vedea si voi preturile AICI.

Amazon in Romania – Produse pentru ingrijirea parului si unghiilor

Cele mai noi masti de par si cele mai inovative tratamente pentru par si unghii le gasiti in lunga lista de produse a celor de la Amazon. Daca urmariti cu atentie preturile si selectati produsele dorite, puteti avea parte din cand in cand chiar si de promotii foarte consistente. Lista produselor Amazon pentru ingrijirea parului si unghiilor este disponibila AICI.

Amazon este recunoscut drept cel mai mare magazin online din lume. Desi originea sa este americana, comenzile pot fi plasate inclusiv din Romania. Mazinul online detine mai multe website-uri, cu terminatii diferite si in limbi diferite. Noi va recomandam amazon.co.uk, varianta magazinului online din Marea Britanie si avem si un motiv bine intemeiat pentru care facem asta: daca veti comanda produsele de acolo scapati de taxele de vama si de transport de dincolo de Ocean, taxe pe care le platiti pentru varianta americana a magazinului online.

Cum poti comanda de pe Amazon din Romania

Primul pas daca vrei sa comanzi de pe Amazon de pe teritoriul Romaniei este sa iti faci un cont pe site-ul celui mai mare magazin online din lume. Nu este deloc complicat, trebuie sa completati doar numele real, adresa de e-mail, o parola pentru contul de Amazon si gata. Din pacate nu exista optiunea de a va loga cu ajutorul contului de Facebook, asa cum exista de exemplu la magazinul eMAG, insa dupa ce va completati cele cateva date personale, browserul web va retine oricum parola si userul de conectare.

Cum comanzi de pe Amazon, din Romania, si cum platesti

Dupa ce ti-ai facut contul de Amazon, urmeaza sa iti setezi si card-ul bancar pe care o sa il utilizezi pentru platile tale. Nu trebuie sa fie vreun card deosebit, trebuie doar sa poata efectua plati online, lucru pe care aproape orice card il poate face in ziua de astazi. Din pacate nu toate produsele pot fi comandate din Romania, iar acest lucru va fi afisat inainte de a face plata, pe site, in dreptul produsului. Stai linistit, nu exista riscul sa platesti si sa ti se spune abia dupa aceea ca produsul nu poate fi livrat in Romania.

Cat costa livrarea Amazon in Romania

Ai doua solutii de livrare pentru produsele comandate de pe Amazon, in Romania. Livrarea Standard este intre 5 si 8 zile si costa 7.5 euro, standard, plus 2.5 euro pe fiecare kilogram. Puteti simula o comanda pentr un produs oarecare si asa puteti vedea costul real al transportului.

O alta posibilitate de livrare de la Amazon este cea expres care dureaza intre 2 si 4 zile si costa 12 euro plus 4 euro pe kilogram. Cu toate astea, timpii de livrare sunt doar indicativi, e posibil ca Amazon sa aiba nevoie de mai mult timp pentru a livra un anumit produs in Romania.

Daca intrati in contul vostru de Amazon veti putea verifica in orice moment unde se afla expedierea.