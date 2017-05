Explozie la un concert în Manchester: 19 morți, zeci de răniți. Poliția suspectează un atac terorist

Cel puțin o explozie s-a produs, probabil în foaierul sălii de concerte Manchester Arena, în momentul în care oamenii ieșeau de la concertul solistei Ariana Grande. Cauza exploziei nu este cunoscută deocamdată, dar oficialii au anunțat că tratează incidentul ca pe unul terorist.

Un bilanț preliminar indică 19 morți și 50 de răniți.

Potrivit BBC, în sală se aflau mulți tineri și chiar copii, unii dintre ei însoțiți de părinți, alții aduși de părinții care urmau să îi recupereze după concert.

Nu se știe cu exactitate câți spectatori asistau la concert, dar capacitatea Manchester Arena este de 18.000 de oameni.

Martorii au afirmat inițial că au auzit o bubuitură puternică, iar pe rețelele sociale de pe internet au fost postate imagini cu spectatori fugind de la concert, potrivit Agerpres.

Forțele de ordine au izolat zona și au întrerupt traficul feroviar spre gara Victoria din Manchester, aflată în apropiere.

Televiziunea Sky News, preluată de Reuters, a anunțat că la locul incidentului au sosit echipe de geniști și un impresionant dispozitiv polițienesc. Un fotoreporter al AFP a relatat că în jurul sălii de concerte au ajuns numeroase ambulanțe.

