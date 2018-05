EXATLON - show: Se schimbă regulile concursului. Anunțul făcut de Cosmin Cernat

EXATLON - show: Cosmin Cernat a facut un anunt extrem de important referitor la regulile jocului, care se vor modifica.

EXATLON - show: Cei de acasa isi vor putea sustine favoritii prin vot, care se va desfasura pe parcursul urmatoarelor 5 zile, scrie kanald.ro.

Tot in aceasta saptamana de joc la EXATLON nu vor fi eliminari. Dupa aceste 5 zile va avea loc jocul de protectie EXATLON. Ca si pana acum in fiecare echipa protejati vor fi doi concurenti: cel care va fi desemnat player of the week si cel care va castiga jocul personal.