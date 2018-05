EXATLON 2018: Un faimos cunoscut a plecat acasă

Giani Kirita

FOTO: kanald.ro

EXATLON 2018. Giani Kiriță a fost eliminat. Fostul fotbalist a fost considerat de mulți liderul „Faimoșilor”, iar vestea plecării lui a șocat pe toată lumea.

EXATLON 2018. Sportivul a mărturisit că niciodată nu a mai avut atât de mari emoții și le-a mulțumit colegilor lui. Mai mult, el a dezvăluit că era certat cu Vladimir Drăghia, deși telespectatorii nu și-au dat seama niciodată.

EXATLON 2018. „Nu mi-a mai bătut inimă așa tare de foarte mult timp. Sunt multe de zis, iar am acele o mie de gânduri, nici nu știu cu ce să încep. Cred că 70% din mine rămâne aici cu siguranță pentru că, dacă nu aveam această problemă, i-aș fi hăituit pe acești tineri cum am făcut până acum. Nu scăpău ușor de mine, nu aveau cum, nu există. Giani Kirita este un luptător. Așa a fost și așa va rămâne toată viață.

Vreau să le mulțumesc și colegilor mei, în special lui Vlad. Lumea nu știe, dar noi înainte eram foarte certați. Acum nu mai vreau să îl băț decât la cărți, sincer, chiar nu mai vreau. Am legat prietenii frumoae, una din ele este cu acest băiat pe motocicletă. Înainte să vin la Exatlon nu știam cine e și am dat pe Google și l-am văzut pe motiocicleta și am zis „Ce fac cu asta? Cum mă înțeleg eu cu asta?” Și din prima, de când mi-a zâmbit a fost chimia aia și am zis „Cu el o să râdem”. Cum zicea el „Suntem doi proști”. Nu, suntem doi oameni de viață care avem ce să oferim de la viață asta și eu mă simt cel mai bine când ofer din experiența mea tuturor.” a mărturist Giani Kiriță, după ce a fost eliminat, potrivit kanald.ro.