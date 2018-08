Europarlamentarul Renate Weber a trecut la ALDE

Europarlamentarul Renate Weber anunţă că a trecut la ALDE, după ce în anul 2014 a trecut din Grupul PPE în ALDE european, câştigând până atunci mandatele pe listele PNL, anunță Mediafax.

"Dupa aproape patru ani in care am actionat ca om politic independent si dupa o lunga perioada de introspectie, am decis ca nu e momentul sa ma retrag din viata politica, desi, dat fiind contextul actual, cel putin al politicii romanesti, aceasta ar fi fost cu siguranta cea mai comoda optiune pentru mine personal. Dar in viata nu e mereu despre noi… e si despre ceilalti si despre ce crezi tu ca ai de oferit celor din jurul tau. Asadar, azi am decis sa ma alatur oficial partidului ALDE Romania, pentru ca a face politica, a lupta pentru un ideal, a-ti pune in practica un crez, toate sunt imposibile fara un partid care sa te sustina si sa te ajute. ALDE a fost si ramane singura mea optiune politica", scrie Renate Weber, pe Facebook.

Europarlamentarul, care a câştigat mandatul pe listele PNL, îşi motivează decizia.

"Este singurul partid din Romania care se fundamneteaza pe valori in care cred si pe care le impartasesc, pe principii liberale autentice. Pe respectarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale. Pentru mine asta este sfant si asa ceva nu se tranzactioneaza, nici macar in politica. Sper ca prin prezenta mea in ALDE sa contribui la dezbaterile si deciziile partidului si impreuna cu actuala conducere sa covingem ca prosperitatea individuala, prosperitatea economica a Romaniei pot fi sustinute cu si prin respectarea drepturilor civile, politice si sociale ale romanilor", mai scrie aceasta.