eMAG Zilele casei tale – Faci casa buna cu reducerile de 50%

MAG Zilele casei tale este o promotie care se desfasoara in aceasta saptamana la cel mai mare retailer online din Romania si aduce discounturi de 50%.

eMAG Zilele casei tale – Toate ofertele pot fi consultate AICI

eMAG Zilele casei tale este o promotie foarte avantajoasa de la cel mai mare retailer online. Discounturile vizeaza electrocasnicele dar si alte produse necesare in casa. Va prezentam si noi principalele categorii de produse ce au reduceri la jumatate de pret.

eMAG Zilele casei tale – Masini de spalat, detergenti si solutii de curatare

Reduceri pentru toata gama de masini de spalat rufe dar si de spalat vase, insa gasiti si detergenti de foarte buna calitate atat pentru haine cat si pentru vase, cu preturi reduse la jumatate. Va recomandam in special masinile de spalat rufe de la Indesit, Arctic, Beko si alte branduri de prima clasa. Pe toate le gasiti AICI

eMAG Zilele casei tale – Fiare, statii si mese de calcat

Cu ocazia promotiei pentru casa, eMAG vine cu oferte foarte bune pentru fiare si statii de calcat rufe. Gasiti fie modele foarte ieftine, fie foarte performante, in functie de necesitatile si cantitatea de haine pe care o calcati regulat. In plus, gasiti o gama diversa si de aparate de calcat cu abur si mese de calcat de diferite dimensiuni. Toate pot fi gasite AICI

eMAG Zilele casei tale – Aspiratoare, seturi de curatenie si articole depozitare

O alta categorie foarte interesanta care are multe reduceri ce ating pragul incredibil de 50% este cea a aspiratoarelor, seturilor de curatenie dar si articole pentru depozitare. Aspiratoarele sunt printre cele mai cautate electrocasnice, iar oferta eMAG e foarte diversificata: de la aspiratoare cu sac sau fara sac, la aspiratoare verticale, de geamuri, de mana sau chiar roboti automati de aspirare. Toate ofertele pot fi gasite AICI

eMAG Zilele casei tale – Curatenie exterioara

Sunt ultimele zile ceva mai calduroase de toamna, asa ca e momentul ideal sa faceti curatenie afara si in jurul casei. Aparatele de curatenie exterioara au reduceri mari la eMAG, vorbim despre aparate de spalat cu presiune, utilaje de gradinarit, aspiratoare, suflante si tocatoare, furtunuri si accesorii de irigat si unelte de gradinarit. Preturile lor pot fi gasite AICI

eMAG Zilele casei tale – Amenajari interioare

Tot toamna multi dintre noi se apuca de mici renovari si redecorari, asa ca cei de la eMAG s-au gandit sa ne ajute cu cateva oferte foarte bune pentru obiecte sanitare de bucatarie, bricolaj electric si baterii de baie, dar si cazi de bai, cabine de dus si multe corpuri de iluminat, silicon, spume si solutii tehnice cat si decoratiuni interioare. Pe toate le puteti vedea AICI

eMAG Zilele casei tale – Mobilier si saltele

O alta categorie foarte vizata de reducerile de pana la 50% este cea a saltelelor si a mobilierului. Gasiti aici de la saltele si protectii de saltea pana la scaune de birou, canapele si fotolii, mobilier de bucatarie, dulapuri si sifoniere, paturi, birouri si scaune de birou, rafturi si noptiere sau chiar mobilier de gradina. Ofertele sunt disponibile AICI

eMAG Zilele casei tale – Textile de casa

Preturi mai avantajoasa ca niciodata pentru o gama larga de lenjerii de pat, cearsafuri si fete de perna, paturi si cuverturi, dar si perne si pilote. Tot de reduceri sunt vizate si prosoapele si halatele de baie, covoare, perdele si draperii dar si multe textile de bucatarie. Ofertele pot fi gasite AICI

eMAG Zilele casei tale – Bucatarie si servire

E o perioada foarte buna si daca vreti sa va dotat bucataria cu noi tigai, oale si cratite pentru ca acestea au reduceri mari de preturi. Incepand de la tavi si vase termoizolante, pana la ustensile de gatit, servicii de masa, cutite, tacamuri si accesorii pentru servirea mesei, toate au reduceri mari si pot fi gasite

eMAG Zilele casei tale – Electronice si electrocasnice

Oferte foarte bune si pentru ultima categorie de produse vizate de reduceri de la eMAG. E vorba de electrocasnice si electronice, adica incepand de la televizoare, pana la aparate frigorifice, cuptoare incorporabile, aragaze, hote, mixere si blendere, pana la aparate de prepararea cafelei sau cuptoare cu microunde. Consultati ofertele AICI