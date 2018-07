eMAG – Top 5 cele mai ieftine camere video sport cu care poti filma sub apa

eMAG are preturi mai bune ca niciodata pentru camere video sport foarte performante ce pot filma la cea mai buna rezolutie de pe piata: 4k ultra hd.

eMAG – Lista cu toate modelele de camere video sport ce au rezolutie 4k ultra hd poate fi consultata AICI.

eMAG are o multime de modele foarte bune de camere video sport ce au reduceri mari si pot filma la rezolutia cea mai puternica 4K ULTRA HD. Am ales si noi 5 modele de camere video sport foarte avantajoase, iar preturile incep de la mai putin de 300 de lei.

eMAG – Camera video de actiune GoXtreme Discovery

Aceasta camera de la Goxtreme Discovery are un unghi de vizualizare foarte larg, de 140 de grade si ofera filmari foarte reusite. In plus, camera e dotata si cu functii rafala si time lapse care permite eliberarea creativitatii prin optiunea de a captura imagini automat intr-un interval de timp prestabilit. Pretul beneficiaza de o reducere de 39% in acest moment la eMAG si poate fi gasit AICI.

eMAG – Camera video sport iSmart 4K Evolio

Evolio este un brand renumit pentru calitatea electronicelor pe care le produce si este si cazul acestei camere video sport iSmart care poate filma 4K ULTRA HD, e dotata cu WIFI, conectivitate HDMI si rezistenta la apa. Pretul camerei video sport este redus cu 40% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Star Camera foto si video

Aceasta camera video sport surprinde cele mai frumoase cadre, este special conceputa pentru iubitorii de sport, avand specificatii de ultima generatie. Camera realizeaza fotografii cu 16mp si filmari 4k ultra hd in timp ce lentilele au un unghi de 170 de grade HD. Poti folosi camera si atunci cand inoti pentru ca aceasta e insotita de carcasa rezistenta la apa. Oferta o gasesti AICI.

eMAG – Camera video sport IMK

Sports Cam IMK-W9 4k este o camera foto/video de dimensiuni foarte mici, special conceputa pentru a surpinde toate momentele preferate. avand o carcasa rigida si impermeabila (pana la 30 metri) si poti lua aceasta camera cu tine oriunde, la mare, la munte sau pe strazile orasului pentru a capta toate activitatile tale pline de actiune. Accesoriile disponibile iti permit sa atasezi camera pe bicicleta, pe casca de protectie, pe masina si in masina, pe placa de surf pentru a face clipuri. Pretul ei este AICI.

eMAG – Camera video sport 4K Kruger&Matz

Surprinde momente uimitoare Iubitorii sporturilor extreme stiu ca sunt situatii, uneori greu de descris ulterior in cuvinte. Aceste momente vor ramane imortalizate pentru totdeauna si vei putea sa le impartasesti cu cei dragi. Camera sport Kruger&Matz KM 197 poate inregistra materiale de calitate cu rezolutie 4K la 25 de cadre pe secunda. Datorita microfonului incorporat dispozitivul poate inregistra si cu sunet. In plus, camera are posibilitatea de a face poze la o rezolutie de pana la 12 Mpix utilizand Functia Fotografiere. In functie de preferinte, poti face o singura poza sau o serie intreaga, putand folosi si functia de Self timer. Toate filmarile si pozele pot fi salvate pe un card microSD de pana la 32 GB. Pretul aparatului are o reducere consistenta si poate fi gasit AICI.