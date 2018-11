eMAG - Strategia de Black Friday 2018, explicată. Misterul reducerilor ce apar de nicăieri

Strategia eMAG de Black Friday 2018 - iată de ce apar noi și noi reduceri, din oră în oră

eMAG are o nouă strategie de Black Friday 2018, iar noi vă arătăm cum prindeți cele mai bune oferte anul acesta, chiar dacă nu v-ați trezit dis de dimineață.

Noul val de reduceri eMAG de Black Friday 2018 sunt AICI.

An de an, clienții eMAG erau încercați de o mare frustare când în doar câteva secunde le erau luate de sub nas produsele dorite, în ziua de Black Friday. Ei bine, în 2018 eMAG vine cu o strategie proaspătă de Black Friday - valurile repetate de reduceri.

Până în 2017, tactica era un val 1 la orele dimineții și un val 2 după amiază. De Black Friday 2018, la nici o oră după primele reduceri (ofertele au început la 7 fără câteva minute) au apărut oferte noi de Black Friday. Tactica eMAG vine să mulțumească mai mulți clienți de Black Friday 2018.

În plus, Marketplace-ul eMAG s-a dezvoltat enorm în ultimul an și le-a permis să extindă oferta de produse la reducere de Black Friday 2018 la 3 milioane de produse (față de 2 milioane în 2017).

eMAG Black Friday 2018 - Televizoare

Daca esti in cautarea unui televizor mic pentru bucatarie sau pentru un dormitor de dimensiuni medii, acest televizor e ideal, are o diagonala de 80cm si ofera cea mai buna. E vorba despre un cost de doar 399 de lei cu o reducere de 33%. Oferta completa o gasiti AICI.

Televizoarele Samsung sunt printre cele mai bune de pe piata si sunt si ceva mai scumpe in general. De data aceasta insa vorbim despre un pret foarte avantajos de doar 1299 de lei. Televizorul are un ecran de tip LED cu toate functiile smart disponibile si diagonala de 100cm. Rezolutia la care reda imagini este 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

O alta oferta foarte buna este pentru televizorul de la LG. Acest televizor are diagonala uriasa de 164cm si o rezolutie 4K ULTRA HD. Televizorul e unul foarte scump in general insa cu reducere de 44% ajunge la 2499 de lei. Cu acest televizor va puteti abona la servicii foarte avantajoase de platforme video de tip Netflix, HBO GO, youtube sau facebook. Oferta completa o gasiti AICI.

Televizorul Philips pe care vi-l recomandam este unul foarte avantajos si atragator din oferta de televizoare. Acest televizor are ecran excelent de tip LED, cu diagonala de doar 80 cm insa cu functiile smart diponibile. Oferta poate fi gasita AICI.

O ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru televizorul de la Horizon. Cei de la Horizon sunt renumiti pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica, insa pe langa aceste preturi avantajoase cei de la eMAG mai adauga si un discount consistent de Black Friday. Televizorul a ajuns sa cote sub 1000 de lei. Detaliile le gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Telefoane cu preț fără concurență

Prima oferta pe care v-o prezentam este cea mai avantajoasa dar si cea mai prezentata in ultiele zile de catre cei de la eMAG. De Black Friday 2018 telefonul mobil Samsung Galaxy S8 are pret de doar 1499 de lei cu o reducere de 25%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

Apple iPhone X

Un pret ceva mai piperat inregistreaza telefonul mobil Apple iPhone X care e si el varf de gama in categoria sa de telefoane mobile si unul dintre cele mai populare pe intreaga planeta. Desi e un telefon destul de scump, inregisteaza mare reducere de Black Friday. Pretul noului iPhone X are memorie de 64GB, functie de 4G si un pret de 3499, reducere de 23%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Huawei P20 Lite

O alta oferta absolut excelenta este cea pentru telefonul mobil Huawei P20 Lite care are functie Dual Sim, adica poate administra doua cartele cu numar deodata, are spatiu de stocare de 64GB si functie 4G pentru viteze mari de transfer de date si internet. Oferta detaliata a telefonului care costa doar 799 de lei o gasiti AICI.

Samsung GAlaxy Note 9

O alta oferta excelenta de telefon mobil este cea pentru Samsung Galax Note 9. Acest telefon mobil nu are nevoie de nicio prezentare, este ideal pentru persoanele bussiness care vor sa aiba un ecran generos pe care sa poata lucra, vedea tablete ample sau documente sau chiar video-uri la calitate superioara. Oferta include un telefon cu functie Dual Sim, spatiu de stocare de 128GB si functie 4G. Oferta detaliata este AICI.

Samsung Galaxy S9 Plus

Trecem mai departe si ajunge la o oferta excelenta pentru un telefon mobil varf de gama la Samsung, unul dintre cei mai mari producatori din domeniu. Samsung Galaxy S9 Plus are un ecran mai mare fata de restul telefoanelor, are functie dual Sim, spatiu de stocare de 64GB, functie 4G si reducere de pret de 15%, ajungand sa coste doar 2949lei. Oferta completa este AICI.

Apple iPhone 6s

Un telefon mobil ceva mai avantajos de la Apple, un brand foarte scump si exclusivist in general, este pentru telefonul Apple iPhone 6s. Acest telefon are spatiu de stocare de doar 32GB, insa e suficient pentru a stoca o multime de muzica, fotografii si filmari dar si aplicatii din iStore. Oferta vine cu reducere de 28% si cu un pret de doar 1499 de lei. Consultati oferta detaliata AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Laptopuri

- Laptop 2 în 1 Kiano Elegance 11.6 inch, procesor Intel Atom x5-Z8350, 2 GB, 32 GB eMMC, Intel HD Graphics, Windows 10 - 599,99 lei, redus de la 999,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop HP 15-ra060nq, procesor Intel Celeron N3060, 2,48 GHz, 15,6 inch, 4 GB, 500 GB, DVR-RW, Intel HD Graphics, 400 - 799,99 lei, redus de la 999,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop HP 250 G6, Intel Core i3-6006U, 2.00 Ghz, Skylake, 15,6 inch, 4 GB, 500 GB, Intel HD Graphics - 999,99 lei, redus de la 1499.99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop Lenovo IdeaPad 130-15IKB Intel Core i5-8250U, 3,40 GHz, Kaby Lake R, 15,6, 4GB, 1TB, Intel UHD Graphics 620 - 1599,99, redus de la 2199,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop ASUS S410UA-EB742, Intel Core i3-8130 U, 3,40 GHz, Coffee Lake, 14 inch, Full HD, 4 GB, 128 GB SSD, Intel Graphics 620, Endless OS - 1599,99 lei, redus de la 2399,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop Dell Inspiron 3576 Intel Core i5-8250U, 3,40 GHz, Kaby Lake R, 15,6 inch, Full HD, 4 GB, 1 TB, DVR-RW, AMD Radeon 520 2 GB - 1999,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop ASUS X542UF - DM167 Intel Core i7-8550U pana la 4 GHz, Kaby Lake R, 15,6 inch, Full HD, 4 GB, 1 TB, DVD-RW, NVIDIA GeForce MX130 2 GB - 2499,99 lei, redus de la 3399,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

Oferte pentru pasionații de gaming

- Laptop Gaming ASUS FX504GD-E4075, Intel Core i7-8750H pana la 4,10 GHz, Coffee Lake, 15,6 inch, Full HD, 8 GB, 1 TB, nVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB - 2899,99 lei, redus de la 3899,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop Gaming HP OMEN 15-dc0010nq, Intel Core i7-8750H, 4,10 Ghz, Coffee Lake, 15,6 inch, Full HD, IPS, 8GB, 1 TB, NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB - 3399,99 lei, redus de la 4999,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop Gaming Lenovo Legion Y530-15ICH, Intel Core i6-8300H, 4 GHz, Coffee Lake, 15,6 inch, Full HD, IPS, 144Hz, 8 GB, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB - 3699,99 lei, redus de la 4999,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop Gaming ASUS FX504GM-E4065, Intel Core i7-8750H, 4,10 Ghz, Coffee Lake, 15,6 inch, Full HD, 8 GB, 1 TB Hybrid HDD, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB - 4199,99 lei, redus de la 5999,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Laptop Gaming ASUS ROG Strix SCAR Edition GL703GE-EE083, Intel Core i7-8750H, 4,10 GHz, Coffee Lake, 17,3 inch, Full HD, 120Hz, 8 GB, 1 TB+256GB M.2 SSD, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB - 4799,99 lei, redus față de 6399,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Frigidere

Arctic

Prima oferta pe care v-o recomandam e pentru un produs 100% romanesc. E vorba de o combina frigorifica de la Arctic care vine cu o reducere de pret impresionanta de 33%. Aceasta combina frigorifica are doua usi, congelator, spatiu de depozitare pentru alimente de 291l, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 181cm si pretul de doar 599 de lei. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

Samsung

O alta oferta interesanta si ceva mai costisitoare se gaseste pentru combina frigorifica Samsung. Aceasta combina are un spatiu de depozitare in volum de 321l, foarte generos, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 185cm si foloseste functia speciala No Frost. Mai mult, pe usa superioara frigiderul are dozator de apa pentru a avea lichide reci cu acces usor. Tot pe usa superioara gasiti si un display. Pretul are o reducere consistenta si ajunge sa coste doar 1499 de lei. Oferta completa poate fi gasita AICI.

LG

LG este un producator foarte bun, renumit si care garanteaza pentru calitatea frigiderelor sale, dar si a electrocasnicelor. Combina frigorifica Samsung are functie No Frost pentru a nu produce gheata, are si dozator de apa dar si display, face parte din clasa energetica A++, inaltimea sa e de 180 cm si are un spatiu de depozitare monstruos de mare de 601l. Oferta detaliata cu reducere de 32% poate fi gasita AICI.

In ziua de Black Friday vor mai aparea nenumarate oferte tinute secrete de frigidere si combine frigorifice si mai ales pe parcursul zilei de vineri va urma si un val doi al reducerilor in care vor fi suplimentate anumite produse. Oferta completa disponibila acum poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Mașini de spălat

- Mașină de spălat rufe Slim Arctic APL61012BDWO, 6 Kg, 1000 RPM, Clasa A+++ - 499,99 lei, redusă de la 1099,99 lei. O găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Mașină de spălat rufe Slim Beko WTV6532BO, 6 kg, 1000 RPM, Clasa A+++ - 899,99 lei, redusă de la 1349,99 lei. O găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Mașină de spălat rufe cu uscător Slim LG F2J6HM0W, 1200 RPM, 7 kg spalare/4 kg uscare, Inverter Direct Drive, 6 Motion, Smart Diagnosis, NFC, 45 cm - 1699,99 lei, redusă de la 2499,99 lei. O găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Uscător de rufe cu condensare Beko DU7133GA0, 7 kg, 16 programe, optisense, baby protect, Clasa B - 999,99 lei, redus de la 1199,99 lei. Îl găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

- Mașină de spălat vase incorporabilă Bosch SMV45AX03E, 12 seturi, 5 programe, Clasa A++, Silence Plus, Info Light, 60 cm - 1199,99 lei, redusă de la 1699,99 lei. O găsiți dimineață în oferta Black Friday 2018 eMAG, AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Puteți cumpăra și în rate fără dobândă

Carduri cu plata în 60 de rate fără dobândă de Black Friday 2018 la eMAG:

cardul eMAG Raiffeisen Bank - află mai multe despre acest card care îţi oferă şi extra reduceri AICI.

Carduri cu plata în 24 de rate fără dobândă de Black Friday 2018 la eMAG:

+bonus

Bancpost

ING

Euroline

Alpha Bank

Carduri cu plata în 18 de rate fără dobândă de Black Friday 2018 la eMAG:

Card Avantaj

Banca Transilvania

Carduri cu plata în 12 de rate fără dobândă de Black Friday 2018 la eMAG:

BCR

Cetelem

BRD

Găsiți o listă întreagă cu magazinele care fac Black Friday 2018 în data de 16 noiembrie AICI. Sunt listate 60 de magazine sigure pentru cumpărături online și care au anunțat reduceri consistente.