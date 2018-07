eMAG Stock Busters – Top 5 cele mai vandute frigidere ale promotie de lichidare de stocuri

eMAG Stock Busters este o promotie foarte avantajoasa pentru electrocasnicele mari. Preturile sunt reduse de multe ori chiar si cu pana la 50% din pret.

eMAG Stock Busters – Oferte foarte avantajoase pentru mai multe frigidere. Toate modelele si preturile promotiei le gasiti AICI

eMAG Stock Busters aduce reduceri incredibil de avantajoase pentru electrocasnicele mari, in special pentru frigidere si combine frigorifice de cea mai buna calitate. Am selectat si noi cele mai vandute si mai populare 5 modele de frigidere din cadrul promotiei de reduceri de stocuri.

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta foarte avantajoasa pe care v-o prezentam are o reducere de 34%. Este vorba despre o combina frigorifica Arctic ce are spatiu de depozitare pentru alimente de 291l in cele doua compartimente cu care e dotata. Combina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 181cm. Pretul poate fi gasit AICI

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Samsung

Pret foarte bun cu reducere de 27% pentru combina frigorifica de la Samsung. Aceasta combina are doua usi, culoare argintie, foarte eleganta si potrivita in orice bucatarie. Usa superioara are atat un display cat si un dispenser pentru apa. Combina are 310l volum si face parte din clasa energetica A+. Toate detaliile oferte pot fi accesate AICI

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Indesit

Combina frigorifica de la Indesit are si ea un pret special in cadrul promotiei de reduceri de stocuri de la eMAG. Combina face parte din clasa energetica A+, este foarte incapatoare avand un volum de 234l si inaltime de 174cm. Pretul sau poate fi gasit AICI

eMAG Stock Busters – BEKO

O combina frigorifica ultra moderna este aceasta de la Beko , modelul DBK 386, ce are un volum de depozitare pentru alimente de 325l. COmbina e dotata cu doua usi, congelator, iar pe usa superioara se afla un dispenser pentru acces facil la apa sau lichide reci din frigider. Combina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201cm. Pretul cu 25% reducere poate fi gasitAICI

eMAG Stock Busters – Frigider cu doua usi de la Whirlpool

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru un frigider dotat cu doua usi si produs de Whirlpool, un brand ce s-a impus de multa vreme pe piata locala dar si internationala a produselor electrocasnice mari. Frigiderul e dotat cu doua usi are congelator si un volum total de 218l la o inaltime de doar 143cm. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ avand un consum scazut de electricitate si exteriorul este din inox usor de curatat si intretinut. Pretul are un discount de 21% si poate fi gasit AICI