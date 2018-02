eMAG. Saltele, pilote și perne la preț minim, în ultima mare campanie de reduceri a iernii

Oferta completă o puteți consulta pe site-ul eMAG AICI.



eMAG anunță ‘’Stock Busters-Vânătoarea de stocuri’’! Campania se desfășoară în perioada 20-22 februarie și aduce reduceri de 50%. Mobilă și jucării, saltele, electrocasnice, produse cosmetice, articole pentru bucătărie, bricolaj, laptopuri, telefoane și multe altele. Oferta completă o puteți descoperi doar accesând site-ul official al retailer-ului online.

Din oferta bogată ne-au atras atenția ofertele senzaționale pentru pilote, saltele și perne. Niciodată nu aveți prea multe perne și pilote atunci când aveți musafiri.

Puteți alege și din cele 2267 de saltele adăugate pe site, cu oferte imbatabile.

Lista noastră cu lucruri tocmai bune pentru un somn odihnitor:

Saltea Dormeo All Season

Prima alegere este o saltea celebră, a celor de la Dormeo, care se transformă în medicul dumneavoastră. Un somn odihnitor garantat cu acest model destinat tuturor sezoanelor. Are o frumoasă reducere de 38% reducere. Detalii AICI.





Minetconf, Set de pilote 4 Seasons - 2 piese

Pilota de la Minetconf este ideală fie vară, fie iarnă. Are o dimensiune potrivită de 200X220, fără a rămâne dezveliți peste noapte. Cei de la eMAG i-au pus un preț special, redus cu 42%. Iată oferta AICI.





Set 4 Perne cu puf de gasca 50/70

Atunci când musafirii rămân și peste noapte nu știți ce să mai improvizați la capitolul perne. Nu mai este nevoie! Setul cu 4 perne umplute cu puf de gâscă și cu dimensiunea de 50/70 de centimetri sunt reduse cu 73%. Nu ratați oferta limitată pe care o puteți vedea AICI.



Saltea Bio Antialergica

Mulți se întreabă ce saltea este alegerea potrivită. Acest model antialergic, cu memorie și ortopedică este una dintre cele mai bune alegeri pentru coloana dumneavoastră, dar și pentru cei alergici. Oferta completă AICI.





Lucrurile naturale sunt cele mai prietenoase cu mediul și cu sănătatea noastră. Cei de la eMAG au grijă și de cei mai pretențioși cumpărători și au adăugat acest model de pilotă pe site. Are dimeniunea de 200 x 220 centimetri și a fost umplută cu puf și pene de gâscă. Prețul îl puteți afla de AICI.



Ted, Perna cu memorie Adry Cool Gel

60% reducere pentru perna de la Ted. Oferta completă o găsiți AICI.



Saltea BioGreen Memory 15+5

Salteaua cu ioni de argint, 7 zone de confort și zone anatomice pentru un plus de susținere a coloanei. Dimensiunea de 160X200 de centimetri este perfecta pentru 2 persoane și are o reducere de 45%. AICI găsiți oferta completă.



Oferta completă o puteți consulta pe site-ul eMAG AICI.