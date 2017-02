eMAG.ro – 10 cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea

eMAG.ro vine cu o serie de idei de cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea. Acum îţi e mult mai uşor să alegi cu ce să o impresionezi.

eMAG.ro – Lista completă cu cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea poate fi consultată AICI.

eMAG.ro a dat drumul unei promoţii foarte mari de reduceri de preţ pentru cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea. Pentru bărbate este cel mai greu să aleagă un cadou, cu toate că ofertele sunt foarte diversificate la eMAG. Noi am selectat 10 produse care au reduceri mari şi constituie cadouri ideale.

eMAG.ro - Cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea – Apple iPhone 6

Telefonul iPhone 6 nu are nevoie de nicio prezentare, are un preţ redus cu 20% de Ziua Îndrăgostiţilor pentru varianta de telefon cu memorie de 64GB. Cu siguranţă asemenea cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea au success şi o vei impresiona foarte tare. Preţul exact îl găseşti AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea – Cadou inima

Steul cadou cu inima este special creat pentru a fi oferit ca şi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea, având o perină în formă de inimă roşie ce poate fi oersonalizata cu mesaj pictat, un set de bijuterii din argint cu cristale Swarovski în formă de inimă, cercei şi medalion şi o lumânare decorative, dar şi o ciocolată belgiană asortată. Preţul pachetului îl găsiţi AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Valentine’s Day pentru ea – Telefon Samsung Galaxy S6

Telefonul mobil Samsung Galaxy S6 este dotat cu funcţia de Dual SIM şi are o memorie generoasă de 32GB. Toate detaliile ofertei care are un discount de 13% de Ziua Îndrăgostiţilor de la eMAG.ro le găsiţi AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Valentine’s Day pentru ea – Ceas Smartwatch

Ceasul Smartwatch Huawei Watch W1 este o idee interesantă de cadouri de Valentine’s Day pentru ea. Ceasul este negru, elegant, metallic, are reducere de 18% din preţ şi ecranul este AMOLED de 1.4 inch. Toate detaliile şi preţul sunt AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Valentine’s Day pentru ea – Lenjerie de pat

Lenjeria de pat pentru două personae Colors Of Fashion este făcută din bumbac satinat şi are imprimeu 3d care oferă senzaţia unei imagini tridimensionare. Lenjeria are imprimate motive romantice pe care le puteţi vedea AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Valentine’s Day pentru ea – Apple iPhone 5S

Dacă vrei să cumperi un telefon de calitate Apple dar nu eşti pregătit să investeşti în cel mai nou model, cei de la eMAG au o ofertă specială de Ziua Îndrăgostiţilor pentru iPhone 5S. Preţul acestui telefon este redus cu 26%, gadgetul are o memorie de 16 GB şi ofertă o găsiţi AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea – Ceas de damă

Ceas de damă elegant trebuie să fie pe lista de cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea a oricărui bărbat. Ceasul pe care vi-l propunem noi astăzi este produs de Guess, este auriu şi foloseşte mecanismul Quartz, având un stil fashion. Carcasa e din oţel inoxidabil, iar preţul de la eMAG.ro este redus cu 55%. Consultaţi oferta AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea – Apple iPad Air 2

Această tabletă are o reducere de 10% din preţ. Este de o calitate desăvârşită, foloseşte o memorie de 16 GB şi poate fi conectată la internet prin intermediul tehnologiei WIFI. Toate detaliile tehnice dar şi preţul de la eMAG.ro pot fi găsite AICI.

eMAG.ro – Cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea – Brăţara FITBIT SURGE

Dacă ea este sportive, atunci puteţi trece pe lista de cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor pentru ea şi o brăţară fitbit Surge care are reducere de 21% şi garanţie 12 luni. Brăţara arata pe ecran timpul, distanta şi ritmul alergării voastre sau exerciţiilor fizice. Oferta de la eMAG.ro poate fi găsită AICI.