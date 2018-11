eMAG Black Friday – Exista viata si dupa Galaxy S si iPhone X. Ce telefoane sa cumperi dupa epuizare

eMAG Black Friday 2018 a adus epuizari de stocuri inca din primele minute. Cateva sute de telefoane Samsung GALAXY S8 dar si iPhone X care au avut reducei importante s-au epuizat inca din primul minut de cumparatui online.

eMAG Black Friday 2018 a inceput vineri de dimineata si stocurile s-au epuizat cam repede. Ofertele disponibile inca le puteti gasi pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi accesant pe URMATORUL LINK.

Am facut o analiza pe ofertele de telefoane mobile de la eMAG, din promotia de Black Friday si am ajuns la concluzia ca exista viata dupa epuizarea stocurilor de Samsung Galaxy si iPhone. Exista o multime de alte telefoane spre care lumea nu isi indreapta privirea din pacate desi ele costa mult mai putin si au tehnologie foarte buna.

eMAG Black Friday – Telefon mobil Asus ZenFone 5

O prima oferta foarte interesanta pe care v-o recomandam este pentru telefonul mobil Asus Zen Fone, un telefon foarte bun, avantajos, cu o reducere reala de la eMAG de 21% de Black Friday. Acest telefon mobil are capacitatea de a administra doua cartele sim deodata, are spatiu de stocare generos de 64GB si functie 4G pentru internet de mare viteza si transfer de date. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Telefon mobil LG G7

Reducere buna de pret si pentru telefonul mobil LG G7, un telefon puternic, comparabil cu Samsung Galaxy S8 sau iPhone. Are o configuratie buna, pret mai ieftin decat principalii rivali, spatiu de stocare de 64GB si functie 4G desigur. Reducerea de pret de Black Friday de la eMAG in cazul acestui telefon este de 16% si puteti consulta oferta detaliata AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Xiaomi Mi A2

Daca vreti sa faceti economie, puteti cumpara un telefon Low Cost foarte avantajos produs de Xiaomi Mi A2. Acest telefon costa putin in primul rand datorita brandului care e eceva mai necunoscut, insa calitatea produselor e garantata timp de 24 de luni. De Black Friday telefonul mai are si o reducere suplimentara de 14%. Xiaomi Mi A2 are functie dual sim, 64gb spatiu de stocare si pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Telefon mobil Huawei P20

Daca in schimb vreti si un telefon bun dar si al unui producator destul de cunoscut, va sfatuim sa alegeti Huawei P20 Lite. Acest telefon mobil are o reducere de pret de 17%, are functie dual sim dar si o memorie de 64GB care poate stoca o multie de aplicatii, fotografii, muzica si filmari. Oferta cu toate detaliile ei poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday – Telefon Nokia 8 Sirocco

Un ultim telefon mobil pe care vi-l recomandam este Nokia 8 Sirocco. Telefonul are o memorie ceva mai mare de 128GB, mult peste nivelul mediul al celorlalte telefoane, desi pretul sau e unul mult mai accesibil in comparatie, plus ca are de Black Friday 2018 o reducere de 16%. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.