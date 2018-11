eMAG Black Friday – Am rascolit printre toate produsele, iti spune care merita cumparate

eMAG vine de Black Friday 2018 cu o multime de reduceri importante. Noi am avut ocazia sa aflam cateva dintre preturile din promotia Black Friday si avem chiar si cateva informatii importante despre fiecare in parte. Pe toate le poti afla doar pe realitatea.net.

eMAG – Toate ofertele de Black Friday pot fi gasite pe site-ul dedicat evenimentului, site care poate fi accesat de pe URMATORUL LINK.

Am avut ocazia sa aflam cateva dintre ofertele din promotia de Black Friday de la eMAG si vi le prezentam si voua, in continuare:

eMAG Black Friday 2018 – iPhone X

iPhone X este unul dintre cele mai cunoscute telefoane mobile ale momentului si printre cele mai vandute. Telefonul e cotat ca unul destul de scump tocmai pentru ca e nou, foloseste cele mai puternice tehnologii de pe piata si e si foarte popular in randul clientilor.

eMAG aduce de Black Friday reduceri de 24% pentru un numar mare de telefoane mobile iPhone X care cu siguranta se vor vinde primele pentru ca preturile vor ajunge la doar 3.499 pentru modelul cu 64gB spatiu de stocare, foarte generos si suficient pentru a pastra un numar mare de fotografii, muzica si aplicatii. In plus telefonul are o camera foto foarte puternica si are si functie 4G pentru internet de mare viteza si transfer de date.

Oferta pentru iPhone X poate fi gasita AICI

eMAG Black Friday – Televizor Star Light

Televizorul de la Star Light este un produs foarte bun care reda imagini impecabile la o rezolutie HD, Acest televizor este anunta ca de Black Friday sa aiba o reducere foarte mare de pret, cu toate ca el costa deja doar 599 de lei. El va costa doar 399 de lei, are o diagonala de 80 cm si e perfect pentru un dormitor de dimensiuni medii, e subtire, ocupa spatiu putin. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Masina de spalat Arctic

Continuam cu prezentarea ofertelor de Black Friday si ajungem la o masina de spalat rufe care chiar are un pret exceptional. Masina de spalat de la Arctic este produsa chiar in Romania, este una dintre cele mai avantajoase avand un raport calitate pret care chiar nu a mai fost intalnit pe piata comerciaa de la noi. Masina face parte din clasa enegetica A+++ si are 1000 RPM , iar capacitatea de umplere a cuvei este de 6kg. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Perie Rowenta

Pentru doamnele si domnisoarele care asteapta nerabdatoare sa faca multe cumparaturi de Black Friday de la eMAG, vestea buna este ca chiar au ce sa cumpere. S-au anuntat destule oferte din categoriile care le privest direct pe ele. Una dintre aceste oferte este pentru o perie rotativa performanta ce are pret foarte bun si redus cu 55%. Peria este produsa de Rowenta, un brand renumit pentru produsele de ingrijire. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Aspirator Philips

Nu doar telefoanele mobile si gadgeturie au reduceri mari de Black Friday la eMAG. Cel mai mare retailer online din Romania vine cu o multie de preturi scazute masiv pentru electrocasnicele mici, insa multa lume ignora aceste categorii. De exemplu, aspiratorul Philips Power Pro, care e unul foarte avantajos, va avea reducere de 45%. Modelul de aspirator Philips Power Pro Activ este unul prevazut fara sac, dar are un recipient pentru colectarea prafului care din contra este mai usor de curatat si descarcat atunci cand se umple. Aspiratorul va costa de Black Friday la eMAG doar 299 de lei si oferta o gasiti AICI.

eMAG vinde anvelope de iarna de Black Friday

Culmea ironiei din acest an este ca prima zapada ar putea sa vina chiar in ziua de Black Friday, ce prilej maibun de atat sa comercializezi cauciucuri de iarna. Preturile de la eMAG scad foarte mult pentru cauciucurile de iarna produse sub brandul Tigar Winter si ajung sa coste doar 100 de lei bucata. Nu uitat ca pneurile trebuie schimbate inainte de prima zapada, pentru ca in momentul in care se gaseste uns trat pe sosea, politia poate amenda soferii care nu si-au „incaltat” inca masina pentru sezonul rece. Cauciucurile de iarna la reducere le gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Masina de tuns

Pentru cei care vor sa se tunda acasa si sa economiseasca, au acum o oportunitate excelenta pentru ca o masina de tuns de la Remington are reducere de Black Friday. Cu doar 100 de lei poti sa cumperi o masina de tuns de la un brand foarte cunoscut. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Samsung Galaxy S8

Telefonul mobil Samsung Galaxy probabil ca nu are nevoie de nicio prezentare. Este cu siguranta unul dintre cele mai bune telefoane mobile din toata lumea si a inregistrat vanzari record, insa nu mai este varf de gama. Samsung Galaxy S8 va fi cu siguranta starul acestui Black Friday la eMAG in acest an pentru ca va costa doar 1.500 de lei pentru o configuratie ce cuprinde memorie de 64GB. Exista pregatite in stoc 1000 de telefoane care se vor vinde ca painea calda, la prima ora. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Aspirator vertical 2 in 1 Bosch

Daca v-am prezentat mai devreme o oferta foarte interesanta pentru aspiratorul fara sac, acum a venit randul unui alt tip de aspirator, unul vertical. Un asemenea aspirator e ideal daca vrei sa depui mai putin efort atunci cand faci curat si sa nu te mai incomodeze firul de curent. Aspiratorul vertical 2 in 1 de la Bosch are discount mare si functioneaza pe autonomia acumulatorului chiar si 40 de minute. La incarcat are nevoie sa stea aproximativ 4-5 ore. Mai mult, are o perie electrica cu sistem easy clean care te ajuta sa cureti foarte usor. Aspiratorul va costa doar 400 de lei si oferta disponibila doar pentru 600 de aspiratoare poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Masina de gaurit Bosch Easy Impact 550

Masina de gaurit Bosch Easy Impact 550 este anuntata ca fiind printre cele mai interesante reduceri de Black Friday de la eMAG. Masina are garantie de 24 de luni, este foarte avantajoasa si va usureaza munca asa cum nicio alta masina nu o face. Are forma constructiva compacta cu softgrip, greutate redusa de numai 1.6kg si manevrabilitate deosebita care asigura un confort optim pentru utilizator si performante la nivel inalt in orice misiune. Oferta pentru aceasta masina de gaurit de Black Friday o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Geanta Guess

Revenim la ofertele excelente pentru doamne si domnisoare, de data asta cu o geanta deosebita din piele sintetica de culoare neagra ce va avea reducere de 62% la eMAG de Black Friday. Geanta va costa doar 250 de lei, are loc pentru card si telefon, compartimente, fermoar in interior. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Apa de toaleta Versace Eros

Reducere la produse de ingrijire personala sunt disponibile si pentru barbati, nu doar pentru femei, de Black Friday la eMAG. Este vorba despre o apa de toaleta Versace Eros, extrem de populara. Are un parfum lemnos acvatic pentru barbati, lansat in 2006. Creatorul acestui parfum e Olivier Cresp si are note de varf de bergamota, lemn de trandafir si cardamom. Oferta Black Friday poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday - Sistem de monitorizare bebelusi

Sistemul demonitorizare constanta a bebelusului sau a copiilor mai mari in timp ce se joaca in alta camera este un sistem produs de Mappy care are o reducere consistenta de Black Friday de la eMAG. Se poate monitoriza bebelusul 24 din 24, iar distanta de transmitere este de pana la 260 de metri spatiu deschis fara obstacole. Unitatea parinte este portabila si cu ajutorul functiei Talk Back puteti si sa-i vorbiti bebelusului dvs. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Casti audio in ear Skullcandy Ink d

Casti audio in ear Skullcandy Ink d pe negru cu bluetooth sunt disponibile 1000 de perechi la 99 de leicu reducere de 47%.

Lasand un semn de necontestat asupra criticilor si visatorilor deopotriva, aceste bine cunoscute casti in-ear, au fost redefinite si remodelate pentru pasionatii de acest brand. Imbunatatie cu tehnologia Supreme Sound, Ink'd chiar merita incercat.



Castile ofera tehnologia Skullcandy Supreme Sound, cu bas puternic, vocale naturale si inalte de precizie pentru o experienta uimitoare de ascultare care satisface toate genurile de muzica.



Caracteristici:

Cablu plat pentru stil si durabilitate;

Microfonul este compatibil cu majoritatea smartphone-urilor;

Designul in-ear ofera o izolare pasiva a sunetului.

Oferta o gasiti AICi

eMAG Black Friday - Cuptor incorporabil Hansa

Datorita structurii deosebit de netede a smaltului, curatarea se realizeaza rapid, usor si eficient. Nu trebuie decat sa turnati o jumatate de litru de apa in tava pentru copt, sa o introduceti in cuptor, sa setati temperatura la 50 °C in modul conventional si durata la 30 de minute. Alternativ, turnati apa si activati de pe afisaj functia de curatare. Odata ce aburul a patruns in interiorul reziduurilor de pe peretii cuptorului si le-a inmuiat, le puteti sterge cu o laveta umeda sau cu un burete pentru a obtine o suprafata stralucitoare, fara urme de murdarie.

ncalzire in partea superioara si inferioara + ventilator, grill, incalzire in partea superioara + grill (supergrill), decongelare, incalzire in partea inferioara, incalzire rapida, aer cald + incalzire in partea inferioara (pizza), aer cald, incalzire in partea superioara + grill + ventilator, incalzire in partea superioara + incalzire in partea inferioara (conventionala).

Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday - Plita incorporabila Hansa

Plita din sticla termorezistenta cu gaz

Gata cu consumul de timp si energie pentru eliminarea petelor persistente de pe plita. Plitele cu gaz de la Hansa sunt proiectate astfel incat eliminarea integrala a petelor sa se realizeze imediat. Toate acestea datorita suprafetei perfect netede realizate din sticla securizata de inalta calitate. Savurati confortul!

Organizati o petrecere si doriti sa serviti preparatul asiatic preferat pe care l-ati gatit intr-un WOK? Acum, cu arzatorul WOK, puteti gati la perfectie preparatul. Acest arzator are o flacara tripla si este ideal pentru prepararea alimentelor in oale, tigai si WOK-uri de dimensiuni mari. Acest arzator are o flacara tripla si este ideal pentru prepararea alimentelor in oale, tigai si vase de tip WOK de dimensiuni mari. Aceasta solutie asigura prepararea si prajirea uniforma a alimentelor dumneavoastra, fara pericolul de arsuri, preparare insuficienta sau pierdere a valorilor nutritive. Tot ceea ce va mai ramane de facut este sa va bucurati de petrecere.

Oferta completa de Black Friday o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 - Periuta de dinti electrica Oral B Genius 800

Descopera si tu performanta periutei inteligente Oral-B, potrivita perfect pentru stilul tau de viata. Eleganta si intuitiva, un mix intre design si tehnologie de ultima generatie, periuta Oral-B GENIUS 8000 iti ofera o experienta complet personalizata, multumita celor 5 programe de curatare, senzorilor inteligenti, indrumarii personalizate si a conectivitatii Bluetooth.

Periuta Oral-B GENIUS 8000 indeparteaza petele de suprafata inca de la prima spalare multumita capatului de periuta 3D White. Acesta este dotat cu o cupa de albire care retine pasta de dinti pe periuta pentru mai mult timp.



Pentru o rutina de periaj imbunatatita, poti sa folosesti periuta impreuna cu programul special de albire al aplicatiei pentru smartphone Oral-B.

Periuta de dinti electrica Oral B Genius 8000, 400 de unitati de la 179 de lei la 549 reducere de 67%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday - Motofierastrau Progarden

rujba Progarden MF3545P vine insotita de un lant cu 32 de dinti extrem de bine ascutiti, capabili sa taie bucati lemnoase fara prea mult efort intr-un timp record. Lama cu care vine in dotare drujba Progarden MF3545P este una generoasa, de aproximativ 45 de cm. Asa veti fi siguri ca veti taia elemente lemnoase intr-un timp scurt fara sa depuneti un efort semnificativ. Gheara cu care vine echipata aceasta drujba este una deosebit de robusta si eficienta, astfel aveti garantia ca aveti cea mai buna stabilitate atunci cand aveti de taiat bucati mari de lemn.

Drujba Progarden MF3545P este dotata cu un sistem de ambreiaj extrem de performant si rezistent la uzura. Practic cu aceasta drujba veti putea lucra un timp indelungat fara sa intalniti probleme de natura tehnica. Caracteristici tehnice ale motofierastraului Progarden MF3545P: Tip motor: Racit cu aer, 2 timpi; Capacitate cilindrica: 58 cmc; Putere maxima: 2.4KW / 3.5CP; Turatie maxima motor: 10000/min;

Motofierastrau Progarden care functioneaza pe benzina. Vor fi disponibile 400 de astfel de produse cu un pret ce se reduce cu 67% de la 449 de lei si ajung sa coste doar 249 de lei. Oferta o gasiti AICI.