eMAG, Black Friday 2018 – Top 5 cele mai ieftine laptopuri cu procesor i7. Pune ochii pe ele

eMAG va avea de Black Friday o multime de oferte, 2018 fiind un an al recordurilor in materie de reduceri pentru cel mai mare retailer din Romania.

eMAG va avea cele mai bune preturi pentru laptopuri de Black Friday 2018. Ofertele vor putea fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi accesat AICI.

Am aruncat o privire chiar inainte de Black Friday peste preturile si ofertele laptopurilor, dar mai ales peste configuratiile disponibile in contextul evolutiei tehnologice din ultima perioada. AM fost surprinsi sa gasim o multime de laptopuri puternice cu configuratii foarte bune la eMAG.

Va sfatuim sa va faceti liste de cumparaturi online pe care sa le aveti in contul vostru eMAG ca sa urmariti evolutia preturilor acestor laptopuri. Noi am selectat cele mai bune si mai ieftine laptopuri cu procesorul cel mai puternic de pe piata care este Intel Core i7. Aceste laptopuri vor mai inregistra scaderi, asa ca merita sa stati cu ochii pe ele.

eMAG – Laptop Fujitsu Lifebook E743 de Black Friday

Merita cumparat acest laptop pentru ca e cel mai ieftin si mai puternic procesor pe care il gasiti. Laptopul are desigur procesorul Intel Core i7 pe care l-am cautat in toate aceste oferte, frecventa lui este una de 2.2 Ghz si 3,2 Ghz Turbo Quad Core. Laptopul mai are o memorie de 8GB DDR3 si spatiu de stocare de 320GB HDD. Diagonala ecranului este de 14 inch. Toate detaliile ofertei care merita vanate de Black Friday 2018 la eMAG le gasiti AICI.

eMAG de Black Friday 2018 – Laptop Lenovo IdeaPad 520

Continuam explorarea printre configuratiile de laptopuri cu procesor I7 de la Intel core si gasim modelul 7500 U ce are o frecventa de 2.7 GHZ si e construit pe o arhitectura Kaby Lake, cea mai noua dispnibila. Acest procesor e instalat pe laptopul Lenovo Idea Pad 520 ce are memorie de 4GB, 1TB spatiu de stocare extrem de generos si e dotat si cu unitate optica DVD-rw dar si placa video nVidia 940mx de 2GB. Toate detaliile ofertei ce va avea mare reducere de Black Friday le gasti AICI.

Black Friday 2018 – treceti pe lista laptopul Acer Aspire 5 de la eMAG

Tot cu procesor Intel Core i7, de data aceasta 8550U, este dotat si laptopul Acer Aspire care cu siguranta va inregistra mari vanzari de Black Friday. Laptopul are procesorul cu frecvente de pana la 4Ghz, arhitectura Kaby Lake R, ecran generos de 15,6 inch diagonala care reda imagini impecabile Full HD, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Placa video e nVidia GeForce mx130 care e foarte buna pentru orice joc nou iar sistemul de operare e unul foarte stabil Linux. Oferta care va inregistra mari reduceri de Black Friday e AICI.

eMAG – Laptopul Asus x542 care se va vinde ca painea calda de Black Friday 2018

O alta oferta buna sigur va fi inregistrata pentru laptopul Asus cu procesor Intel Core I7 8550U de 4Ghz, Kaby Lake R, 15,6 inch, full hd, 8gb memorie si 1TB spatiu de stocare, impreuna cu o placa video performanta nVidia GeForce. Oferta o gasiti AICI.

Black Friday va rupe la eMAG cu oferat pentru laptopurl HP250 G6

Laptopurl de la HP 250 G6 este cunoscut drept unul foarte popular printre clienti si printre cele mai vandute la Emag, Asa CA AVEM toate sperantele ca se vor inregistra mari reduceri si de Black Friday 2018. Laptopul e dotat cu procesor Intel Core i7 de 3,5 Ghz, ecran de 15,6 inch si spatiu de stocare de 1TB. Mai mult, vine si cu sistem de operare Windows 10 Pro preinstalat. Salvati oferta si cumparati de Black Friday 2018 de la eMAG, la urmatorul LINK.