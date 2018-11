eMAG Black Friday 2018 – Stai cu ochii pe televizoarele astea de Black Friday. Stocurile se epuizeaz

eMAG Black Friday 2018 – O serie de televizoare au reduceri importante in promotia de Black Friday din acest an. Noi le-am ales pe cele mai bune, spuma spumelor.

eMAG Black Friday 2018 – Lista tuturor televizoarelor si restul de oferte de la eMAG pot fi gasite pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi accesat de AICI.

eMAG vine de Black Friday cu o multime de oferte foarte avantajoase printre care si cele la televizoare. Noi am aruncat o privire peste oferte inca de la inceput si am gasit o multime de preturi avantajoase si de televizoare cu o multime de calitati. Fie ca vrei sa-ti pui televizor in dormitor, in camera de zi sau chiar in bucatarie, se gasesc branduri si dimensiuni potrivite pentru orice situatie.

eMAG Black Friday 2018 – Televizor Star Light

Daca esti in cautarea unui televizor mic pentru bucatarie sau pentru un dormitor de dimensiuni medii, acest televizor e ideal, are o diagonala de 80cm si ofera cea mai buna. E vorba despre un cost de doar 399 de lei cu o reducere de 33%. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Black Friday 2018 – Samsung

Televizoarele Samsung sunt printre cele mai bune de pe piata si sunt si ceva mai scumpe in general. De data aceasta insa vorbim despre un pret foarte avantajos de doar 1299 de lei. Televizorul are un ecran de tip LED cu toate functiile smart disponibile si diagonala de 100cm. Rezolutia la care reda imagini este 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Televizor Smart LG

O alta oferta foarte buna este pentru televizorul de la LG. Acest televizor are diagonala uriasa de 164cm si o rezolutie 4K ULTRA HD. Televizorul e unul foarte scump in general insa cu reducere de 44% ajunge la 2499 de lei. Cu acest televizor va puteti abona la servicii foarte avantajoase de platforme video de tip Netflix, HBO GO, youtube sau facebook. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Philips

Televizorul Philips pe care vi-l recomandam este unul foarte avantajos si atragator din oferta de televizoare. Acest televizor are ecran excelent de tip LED, cu diagonala de doar 80 cm insa cu functiile smart diponibile. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday – Horizon

O ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru televizorul de la Horizon. Cei de la Horizon sunt renumiti pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica, insa pe langa aceste preturi avantajoase cei de la eMAG mai adauga si un discount consistent de Black Friday. Televizorul a ajuns sa cote sub 1000 de lei. Detaliile le gasiti AICI.