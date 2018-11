eMAG Black Friday 2018 – Cele mai ciudate lucruri pe care le poti cumpara in Vinerea Neagra

eMAG are oferte peste oferte de Black Friday 2018, dar unele sunt mai ciudate ca altele. De-a lungul timpului, in fiecare an de Black Friday, eMAG a scos la iveala si unele oferte care nu se regasesc in timpul anului pe site.

eMAG Black Friday 2018 – Lista ofertelor poate fi consultata pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat pe URMATORUL LINK.

eMAG este magazinul care a adus in Romania evenimentul de Black Friday si in acest an a ajuns la a 8-a editie. Este foarte interesanta ca din dorinta de a avea o mai mare expunere, cei de la eMAG au dezvoltat un bun obicei de a comercializa anumite lucruri pe care nu le gasesti in timpul anului pe site-ul retailerului.

Ne-am gandit sa facem o scurta trecere in revista a principalelor produse interesante care s-au comercializat de-a lungul timpului la eMAG de Black Friday.

eMAG Black Friday 2018 – Ce s-a intamplat anul trecut

eMAG in Black Friday de anul trecut a venit cu o multime de surprize. Au fost incluse peste 2 milioane de produse in promotie, iar clientii au avut la dispozitie si oferte speciale pentru vinerea neagra de la mai mult de 4000 de parteneri din MarketPlace.

Vizitatorii au avut de ales dintr-o gama larga de electrocasnice, telefoane mobile, produse pentru casa si copii, imbracaminte si incaltaminte, pan la vouchere pentru bilete de avion, ceasuri si bijuterii de lux, pachete turistice si de servicii medicale, toate cu reduceri atractive.

Cele mai cautate categorii de produse au fost produsele pentru casa, electrocasnice mici, telefoane, produse pentru ingrijirea persoanala si fashion. Recordurile din 2017 la Black Friday eMAG a reusit sa vanda 150 de comenzi in secunda de aur, minutul de aur cu peste 3000 de comenzi.

eMAG Black Friday – Ce s-a vandut in 2016

Si in 2016 a fost foarte interesanta oferta celor de la eMAG de Black Friday. Clientii au putut cumpara de la diamante, bilete la festivaluri de muzica din ROmania, precum si pachete de energie pentru consumatorii casnici.

1000 de pachete de furnizare de energie electrica au fost incluse in oferta, cu primele 6 luni gratuite, in parteneriat EON Energie Romania.

Oferta Black Friday de la eMAG a inclus peste un milion de produse si a marcat prezenta a peste 2000 de parteneri din Marketplace cu oferte si reduceri avantajoase.

Printre cele mai cuparate produse s-au numarat masinile de spalat, frigiderele si televizoarele, dar clientii au ales sa investeasca si in produse de ingrijire personala, carti, parfumuri si smartwatch-uri.

eMAG Black Friday – Ce ciudatenii s-au vandut in 2015

2015 a fost primul an in care eMAG a introdus de Black Friday lingouri de aur. A fost si o zi a recordurilor de pana atunci, s-a inregistrat cea mai mare comanda facuta vreodata online la eMGA, de 85.590 de euro, plasata pentru un Range Rover Sport 4.4 Diesel, cu o reducere de peste 20.000 de euro.

Printre altele, in oferta eMAG de Black Friday 2015 s-au regasit si o multime de laptopuri, televizoare, frigidere, cat si anvelope, parfumuri, jucarii si zeci de tone de mancare pentru animale. Anul 2015 a marcat si o alta premiera. Cumparaturile de pe mobil au depasit cele de pe desktop, avand 51% pondere din cele 5,579 milioane de vizite pe site-ul eMAG. Timpul total petrecut de vizitatori pe site a insumat 116 ani.