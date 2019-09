Elena Udrea, anunț pentru realitatea.net: "O să fie o surpriză ce voi face în continuare"

Elena Udrea a acordat un interviu site-ului realitatea.net, cu doar câteva ore înaintea botezului fetiţei sale, Eva Maria, eveniment petrecut chiar astăzi, când Klaus Iohannis și Dan Barna și-au înregistrat candidaturile pentru președinție la BEC. Fostul ministru al Turismului a răspuns și la întrebarea ce intenționează să facă în viitor. Detaliile, mai jos.

Elena Udrea a dezvăluit mai multe lucruri despre Eva Maria, care a împlinit un an.

"Sunt fericita ca am putut sa o aduc pe Eva aici si ca facem botezul alaturi de familie, de prieteni, asa cum mi-am dorit foarte mult. Pentru mine este mai mult decat un eveniment in viata familiei, este un moment spiritual fabulos, pe care copilul meu, dar si eu, il traim impreuna.

Am vrut ca evenimentul acesta, botezul, sa ramana un eveniment discret. Da, se intampla la Casin, la ora 15:00. Eu am facut un eveniment la biserica si ulterior restrans, pentru ca cel mai important este ca se intampla aceasta unire cu Dumnezeu a copilului meu si vreau sa fim noi acolo, cu nasii, asta este tot ce conteaza. Dar orice doreste sa vina este binevenit.

Eva este minunata, merge de doua luni, spune "mama" si "tata", a avut o crestere, a evoluat foarte repede. Este un copil ca toti copiii, vesel, se joaca... Si eu sunt curioasa cum va vedea botezul, pentru ca am incercat sa o obisnuiesc sa fie in mijlocul oamenilor, sa nu se sperie.

Este mare, vine pe piciorutele ei, nu stiu daca va fi asa de usor sa o bage in cristelnita... Vom vedea acolo. Acestea sunt lucruri care imi dau ceva emotii. Are propriile ei dorinte, nu pot eu sa o oblig sa faca lucruri care poate o sperie sau, daca nu cunoaste persoanele, s-ar putea sa fie un pic agitata.

Deocamdata, vreau sa ma bucur de Eva. Este o minune. Sigur, orice copil este o minune pentru un parinte, dar Eva este clar o minune in viata mea si vreau sa ma bucur de ea. Am incercat ieri sa stau toata ziua cu ea, pentru ca era ultima zi de bebelus din viata ei. Si astazi am stat impreuna", a spus Elena Udrea pentru realitatea.net.

ELENA UDREA, DESPRE POSIBILITATEA SĂ MAI FACĂ UN COPIL

Intrebata de site-ul Realitatea daca se gandeste, pe viitor, sa mai faca un copil, Elena Udrea a raspuns: "Ma bucur atat de mult ca exista acest copil si acum traiesc niste sentimente fata de ea si de existenta ei in viata mea, incat deocamdata imi este suficienta.

Om vedea... Important acum este ca fetita e sanatoasa si bine. Copilul a trecut prin atat de multe lucruri si este un copil atat de puternic, a depasit niste situatii dificile... Important este faptul ca este sanatoasa, nu a avut nicio problema, niciodata.

Chiar daca a fost fara mine trei luni, la inceput, a depasit acest lucru si este realmente o minune ca a dat-o Dumnezeu atat de bine, atat de puternica, de sanatoasa si de minunata".

ELENA UDREA: "AM SLĂBIT DUPĂ NAȘTERE, APOI AM RECUPERAT"

Referitor la modul in care s-a intretinut dupa nasterea copilului, Elena Udrea a precizat că "a recuperat", de cand este in Romania, greutatea pierduta cand era in Costa Rica.

"Stiti, eu am slabit foarte mult, dar, dar de cand m-am intors in tara, am "recuperat". Da, pentru ca mancarea de aici, bucuria de a fi acasa... Din pacate... Am slabit dupa nastere foarte mult, dar in ultima vreme am "recuperat", pentru ca mancarea de aici e buna, toata lumea "are grija"..."

"Mancarea din Costa Rica nu seamana cu cea de aici, ca urmare nici nu prea aveam ce sa mananc cu bucurie, acolo se mananca mult orez si fasole neagra si...asta este. Deci, nu prea erau aceleasi gusturi ale mancarurilor. Ca urmare, era usor sa tii acolo o cura de slabire", a explicat fostul ministru al Turismului pentru realitatea.net.

ELENA UDREA, DESPRE REVENIREA ÎN POLITICĂ

La intrebarea realitatea.net daca se gandeste sa revina in politica, Elena Udrea a afirmat: "Astazi, chiar nu ma gandesc la povestea aceasta cu politica. Remarcam, asa, faptul ca in timp ce astazi doi candidati importanti la alegerile prezidentiale isi depun candidatura, eu imi botez copilul. Acum 5 ani, imi depuneam eu candidatura, dar viata a schimbat in asa fel lucrurile, incat, pentru mine, astazi, se intampla un moment mult mai important decat a fost acela in care eu candidam. Nu ma gandesc la politica".

ELENA UDREA: "O SA FIE O SURPRIZA CEEA CE VOI FACE IN CONTINUARE"

Chestionata ce intentii are in privinta vietii profesionale, Udrea a replicat: "Cu avocatura, om vedea, pentru ca ceva activitate trebuie sa am, nu pot sa raman acasa. Cert este ca s-a intamplat un miracol, copilul a venit intr-o perioada in care nu poti sa spui ca a fost neaparat buna, dar a fost buna pentru ca am putut sa stau cu el".

"Voi sta in continuare cu copilul, dar o activitate profesionala nu m-ar incurca pe cat m-ar fi incurcat politica, spre exemplu, in perioada aceasta. In mod cert, imi adun fortele, iar pe viitor voi lua o decizie.

Chiar ma gandesc ca o sa fie o surpriza ceea ce voi face eu in continuare, profesional. In politica nu ar fi o surpriza pentru nimeni daca as reveni, pot sa va spun ca se refera la activitatile mele profesionale de viitor, nu la cariera politica, despre care nu discutam acum", a mai precizat Udrea pentru realitatea.net.

