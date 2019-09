Elena Udrea, audiată de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție

Elena Udrea, prima declarație publică după ce s-a întors din Costa Rica

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, fost ministru, a fost chemată la audieri la Sectia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) unde a fost citata in calitate de parte vătamată.

,, Am fost chemată în calitate de parte vătămată. Merg să văd despre ce este vorba într-un dosar referitor la plângerile pe care le-am depus la Parchetul General în 2017 împotriva domnului procuror Bulancea, doamnei Ana Dana și domnului Popovici. Cred că este corect să se ancheteze și procurorii sau magistrații care fac abuzuri'', a spus Elena Udrea.

,,Eu am depus la vremea respectivă înregistrări telefonice și comunicarea cu un anumit personaj, care rămăsese secret, dar eu aveam fotografii despre persoana respectivă, care susținea că are înregistrări cum acești procurori puneau la cale o declarație falsă împotriva mea într-un dosar care se afla în instanță. Am dovezi și, între timp, am aflat și cine este acea persoană. Cred că acest caz va fi curând probat și vom vedea care sunt consecințele pentru cei care au ținut neaparat să imi facă o serie nesfârșită de dosare penale'' a mai spus Elena Udrea.