Efectele Brexit. Investitorii "fug" cu 1.200 de miliarde de dolari din Regat, în UE

Peste 275 de companii financiare transferă active și fonduri cumulate de 1.200 de miliarde de dolari, precum și mii de angajați din Marea Britanie în Uniunea Europeană, în perspectiva Brexitului, la costuri de până la 4 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat luni de o firmă de cercetare.

Parlamentarii britanici urmează să voteze marți dacă aprobă sau nu acordul convenit de premierul Theresa May cu UE pentru Brexit, dar, la mai puțin de trei săptămâni înainte de termenul de retragere, nu este clar dacă acordul va fi aprobat, dacă plecarea va fi amânată sau dacă va avea loc fără acest tratat.

Raportul realizat de firma New Financial, una dintre cele mai detaliate analize referitoare la impactul Brexitului asupra serviciilor financiare, arată că numai Dublinul a atras 100 de transferuri, Luxemburgul 60, Parisul 41, Frankfurtul 40 și Amsterdamul 32. New Financial a explicat că jumătate din firmele de administrare de active afectate, cum ar fi Goldman Sachs Investment Management, Morgan Stanley Investment Management și Vanguard, au optat pentru Dublin, oraș urmat de Luxemburg, care a atras firme ca Schroders, JP Morgan Wealth Management și Aviva Investors.

New Financial a identificat 5.000 de angajați transferați sau angajați local, cifră așteptată să crească în următorii ani. O măsură mai bună de evaluare a impactului Brexitului este mărimea activelor și fondurilor transferate, potrivit raportului.

Zece bănci și bănci de investiții mari transferă cumulat active de 800 de miliarde de lire sterline din Marea Britanie, respectiv 10% din activele bancare din țară. Un număr mic de asigurători au mutat în total active în valoare de 35 de miliarde de lire, iar un număr de firme de administrare a activelor au transferat în total fonduri de 65 dde miliarde de lire.

William Wright, fondator și director general al New Financial, a spus că impactul înregistrat de Londra este peste așteptări și se va înrăutăți. ”Afacerile vor continua să migrese de la Londra spre UE, mai multe activități urmând să se desfășoare prin filiale locale, a arătat Wright.

Acesta a explicat că acest lucru va reduce influența Marii Britanii în sectorul bancar și cel financiar, va reduce încasările fiscale din partea acestora și exportul de servicii financiare către UE.

Transferurile companiilor din Marea Britanie în UE au costat companiile 3-4 miliarde de dolari, iar aceste costuri vor fi transferate clienților și acționarilor, arată raportul. Aceste transferuri și acordurile convenite între autoritățile de reglementare din Marea Britanie și UE înseamnă că industria financiară este bine pregătită pentru indiferent ce va aduce Brexitul, consideră New Financial, potrivit căreia Londra va rămâne cel mai important centru financiar în viitorul previzibil, chiar dacă alte orașe europene îi vor eroda în timp dominația.