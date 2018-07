După 5 ani de Anglia s-a întors în orașul natal și a adus conceptul de barber shop

Alex Curt s-a întors la Slatina, după mai bine de cinci ani în care a locuit şi muncit în Anglia. Tânărul a adus acasă conceptul de „barber shop”, iar la aproape două săptămâni de la deschidere, salonul său de pe strada Libertăţii este deja luat cu asalt de slătineni care vor cele mai noi frizuri, tunsori de bărbi sau un bărbierit curat, potrivit realitateadecraiova.net.

„M-am gândit că Slatina are nevoie de un barber shop ca acesta şi am încercat să aducem aici tot ceea ce am văzut pe afară, prin Anglia şi alte ţări. Am deschis de doar două săptămâni şi, neaşteptat, suntem foarte aglomeraţi”, spune Alex.

În urmă cu cinci ani, Alex părăsea România cu direcţia Anglia însă mărturiseşte că, încă de atunci, şi-a propus să se întoarcă acasă.

„În Anglia, doar asta am lucrat, zi de zi, timp de vreo cinci ani. Am fost în Colchester, la o oră de Londra, dar în tot acest timp m-am gândit să mă întorc acasă. Chiar cu gândul ăsta am plecat, să mă întorc la Slatina”, mărturiseşte el.

Mai multe pe realitateadecraiova.net.