Duminica Floriilor. Tradiții și obiceiuri: Rugăciunea pe care trebuie să o spui de Florii

FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. Ortodocsii sarbatoresc duminica Intrarea Domnului in Ierusalim.

FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. Iata cateva obiceiuri strans legate de Duminica Floriilor:

– in Duminica Floriilor fetele si femeile dau jos de la mana Martisorul si il leaga intre crengile unui copac inflorit, pentru a primi ocrotire divina, sanatate si spor in casa.

– in Duminica Floriilor, fetele care vor sa se marite scot la soare zestrea pentru a chema ursitul.

– Se spune ca cine mananca peste in Duminica Floriilor se va lecui de orice boala. Tot ce se gateste din peste in aceasta zi are puteri tamaduitoare.

– Cine se va spala pe cap in Duminica Floriilor va albi peste noapte.

– De asemenea, in multe zone este impamantenita credinta ca asa cum va fi vremea in Dumica Floriilor, asa va fi si in ziua de Pasti.

– Nu se plantau pomi inainte de Florii, de teama ca acestia sa nu ramana fara rod.

– Cel care se impartaseste de Florii are mari sanse sa i se implineasca orice dorinta isi va pune cind se apropie de preot.

– Inaintea marii sarbatori, fetele mari din Banat si Transilvania obisnuiesc sa puna o oglinda si o camasa curata sub un par altoit. Dupa rasaritul soarelui sunt luate si le folosesc in farmecele de dragoste si sanatate.

– La miezul noptii se fierbe busuioc in apa. Se pun canafi de la prapurile folosite la inmormintarea unei fete mari iar dimineata fetele se spala pe cap cu aceasta fiertura, ca sa le creasca parul frumos si stralucitor ca firele de la prapuri. Ce ramane se toarna la radacina unui par in speranta ca baietii se vor

FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. Ramurile de salcie

FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. In Duminica Floriilor oamenii merg la biserica avand ramuri de salcie. Ele sunt sfintite si apoi puse la icoane. Se zice ca nu e bine sa arunci ramurile vechi, daca nu ai adus altele noi. Ramurile de salcie se pun la pomii fructiferi sa rodeasca, la stupi, sa fie binecuvantate albinele.

In unele locuri exista obiceiul ca parintii sa-si atinga copiii cu ramurile de salcie aduse de la biserica pentru a creste sanatosi si intelepti.

Altii dau de mancare salcia animalelor, pentru a le feri de boli tot anul.

FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. Cand cade grindina se arunca matisorii de la salcia adusa de la biserica pentru a o alunga.

Ramurile de salcie au in principal menirea de a-i feri pe oameni de duhurile necurate.

Ramura de salcie sfintita era utilizata si in scopuri terapeutice. Oamenii inghiteau matisori de pe ramura de salcie, pentru a fi feriti de diferite boli. Batranele se incingeau cu salcia ca sa nu le mai doara salele.

FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. Rugaciune la binecuvantarea salciei in Duminica Floriilor

FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. Doamne, Dumnezeul nostru, Care sezi pe heruvimi; Cel ce ai aratat puterea Ta si ai trimis pe Unul‑Nascut Fiul Tau, Domnul nostru Iisus Hristos, ca sa mantuiasca lumea prin Crucea, prin ingroparea si prin invierea Sa; Caruia, venind in Ierusalim spre patima cea de bunavoie, poporul care sedea intru intuneric si in umbra mortii, luand semnele biruintei, ramuri de copaci si stalpari de finic, I‑a prevestit invierea, insuti, Stapane, pazeste‑ne si pe noi, care urmand acelora purtam in maini ramuri de copaci in aceasta zi de inainte‑praznuire. si precum pe acele popoare si pe acei prunci care ti‑au strigat tie: osana, apara‑ne si pe noi, ca prin laude si cantari duhovnicesti sa ne invrednicim de datatoarea de viata invierea cea de a treia zi, in Hristos Iisus Domnul nostru, cu Care impreuna esti binecuvantat, cu Preasfantul si bunul si de‑viata‑facatorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.