Dublă tragedie. Înainte să moară, i-a căzut un aparat medical în cap. La priveghi, încă un deces

Dubla tragedie intr-o familie din localitatea Reteag. Un barbat de 53 de ani a murit la Spitalul Municipal Dej in urma unui infarct, dar, inainte de a muri, acesta a fost lovit in cap de un aparat medical cazut de pe un stativ. La priveghiul barbatului, un verisor al acestuia s-a inecat cu carne, iar medicii nu l-au mai putut salva.

Toata povestea a inceput sambata, dupa orele amiezii. Unui barbat in varsta de 53 de ani din Reteag, bolnav de diabet, i s-a facut rau si a fost dus de familie la Spitalul Municipal Dej. Pentru ca acuza dureri toracice, medicii l-au preluat in CPU si au inceput investigatiile. Dupa efectuarea analizelor si consult, s-a stabilit ca este posibil ca acesta sa fi suferit un infarct, motiv pentru care l-au conectat imediat la un perfuzor pentru a-i administra tratamentul. Desi medicii i-au recomandat acestuia sa astepte linistit pe targa pana cand se termina perfuzia, acesta a incercat sa se ridice, moment in care i s-a facut brusc rau si s-a prabusit la pamant.



In cadere, barbatul a tras dupa el stativul pe care se afla perfuzia dar si o seringa automata, un aparat medical greu de peste un kilogram. Desi asistentele au incercat sa il prinda pe barbat, cum acesta era usor supraponderal, nu au reusit sa il tina.

Dispozitivul medical l-a lovit pe acesta in cap, provocandu-i cateva leziuni. A intrat in stop-cardio respirator, iar medicii au inceput manevrele de resuscitare. Din pacate, insa, dupa aproape o ora, s-a constatat decesul. Vazand ca acesta are lovituri la cap, pe care nu le avea inainte de a fi adus la spital, rudele barbatului s-au revoltat si au cerut explicatii. Conform protocolului, imediat dupa deces, cadrele medicale au anuntat politia, iar un echipaj s-a deplasat la fata locului pentru a incepe cercetarile.

Conform procedurilor, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, iar politistii au asteptat necropsia pentru a putea finaliza cercetarile. Duminica, medicii legisti de la Institutul de Medicina Legala au efectuat necropsia barbatului si s-a stabilit faptul ca acesta a decedat in urma unui infarct miocardic, fara a avea legatura insa cu lovitura de la cap.



La priveghi, familia a facut gratare pentru a-i servi pe toti cunoscutii. Un barbat de 43 de ani care participa la priveghi, ruda cu decedatul, a gustat dintr-un gratar de miel. In acel moment, s-a inecat cu o bucata de carne, dar cei prezenti nu au stiut cum sa procedeze in acest caz, scrie dejeanul.ro. Abia cand au vazut ca acesta nu mai poate respira au sunat la 112, iar la fata locului s-a deplasat o ambulanta. Din pacate, pana la sosirea echipajului medical, barbatul de 43 de ani a decedat inecat cu bol alimentar.