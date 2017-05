DRAMĂ în lumea filmului! A murit un mare om de comedie

Marsh McCall, unul dintre cei mai importanţi producători de comedie din Statele Unite, a murit la vârsta de 52 de ani, din cauze naturale.

În această perioadă, el lucra la serialul "Fuller House". A devenit faimos şi popular în lumea producătorilor datorită muncii pe care a depus-o la show-ul "Late Night with Conan O’Brien". Apoi, cariera lui a mers pe o pantă ascendentă, odată cu scenariile scrise pentru sitcomul "Just Shoot Me!".

McCall era pasionat de muzica rock. De altfel, el a făcut parte şi dintr-o trupă.