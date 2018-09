Dragnea, reacţie nervoasă, după ce a fost huiduit: "Unde e bogăţia mea, doamnă?!"

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, după audierea de la Parchetul General, că a fost chemat în calitate de martor în dosarul violenţelor din 10 august, după ce a spus că a avut loc o tentativă de lovitură de stat. Preşedintele PSD a fost aşteptat de protestatari la ieşirea de la audieri, având şi un dialog cu aceştia. Dragnea a fost condus de jandarmi până la maşină.

"Am fost citat ca martor în legătură cu declaraţiile privind tentativa de lovitură de stat, am fost întrebat dacă am elemente şi le-am prezentat procurorului. Tot ce am avut de spus, am spus ca martor Nu am depus documente", a declarat Liviu Dragnea, la ieşirea de la audieri. Acesta a mai spus că jandarmeria a acţionat corect.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost aşteptat de protestatari la ieşirea de la audieri, având şi un dialog cu aceştia. Dragnea a fost condus de jandarmi până la maşină.

"Protestatară: De unde sunteţi atât de bogat?

Dragnea: Unde este bogăţia mea, doamnă? Unde e? Nu v-aţi săturat de atâtea minciuni?" A fost dialogul dintre o protestatară şi liderul PSD.

Circa 10 persoane îl aşteptau pe Liviu Dragnea la Parchetul General, strigându-i: "La puşcărie!", "Ai furat de la copii", "Cât de javră poţi să fii, să gazezi nişte copii" Dragnea a fost flancat de jandarmi şi condus până la maşină.