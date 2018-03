Dragnea, reacție la acuzațiile de spălare de bani: M-au prins când vindeam portocale pe plajă

”M-au prins când vindeam portocale pe plajă. Îmi asum asta”, a răspuns Dragnea, ironic, acuzațiilor de spălare de bani în Brazilia.

”De ce să lămuresc eu? Oricine iese cu o prostie trebuie s-o lămuresc eu? Lămuriți-o voi”, a mai spus Dragnea. Întrebat dacă are proprietăți în Brazilia, liderul PSD a răspuns că nu. ”Am doar ce am scris în declarația de avere”, susține acesta.

Social-democratul a afirmat că nu știe cum a fost achiziționată vila Casa Grande. ”Înțeleg că este o supărare și că trebuie să reîncălzească ciorba asta, au reîncălzit-o, eu n-o mănânc”, a mai precizat el.

Potrivit ”Rise Project”, liderul social democraților este anchetat pentru spălare de bani, în Brazilia. Jurnaliștii români și Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicații din Brazilia, au obținut confirmarea că autoritățile din această țară au în desfășurare o anchetă pe numele liderului PSD.

Brazilienii au inițiat ancheta după ce procurorii din România au luat legătura cu ei, în iulie anul trecut. Domnul Barbosa Guimarães a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit “portocale” ca să spele bani și să achiziționeze proprietăți în Brazilia. În portugheză, ”aranja”, adică portocala, este termenul care desemnează interpușii, persoane băgate la înaintare de politicieni corupți sau criminali pentru a-și ascunde implicarea în diverse afaceri.