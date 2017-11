Dragnea, PRIMA REACŢIE după "Revoluţia fiscală": Mâine mă voi prezenta la DNA

Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns, duminică după-amiază, la Congresul Tineretului Social Democrat, de la Romexpo. Aceasta este prima apariţie a sa, după adoptarea "Revoluţiei fiscale", cu transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

Liviu Dragnea a explicat unde s-a aflat în ultimele zile, dar a şi continuat pe ideea că salariile românilor nu vor scădea şi că firmele nu vor plăti mai mult. Şeful social-democraţilor a precizat că PNL-iştii au dreptul să depună moţiune de cenzură.

"Susţin toţi colegii mei tineri. E un eveniment important. Am fost văzut prea des înainte. Miercuri, am stabilit cu premierul ca seara să mergem în Constanţa, asta s-a întâmplat. M-am întors sâmbătă. Am lucrat cu colegii din Guvern pentru a finaliza Ordonanţa privind Codul fiscal. Avem o singură problemă, care va fi rezolvată. Cei care lucrează în IT, sunt mai multe variante... Se pune problema dacă firma cheltuieşte mai mult În IT, impozitul rămâne zero.

S-a lucrat mult la acest act normativ, s-a lucrat cu specialişti în domeniul juridic, nu văd de ce ar putea fi neconstituţională. Companie după companie anunţă că salariile nu vor scădea, nu ăsta va fi efectul. E un gest democratic, au dreptul să depună moţiune de cenzură. Tot acel circ n-ar avea rost dacă eu nu aş fi chemat la DNA, o să merg. Ce contează dacă e un nou dosar sau vechi? Contează să fiu acolo. În ceea ce priveşte modificările la Codul fiscal, noi urmăm programul de guvernare. În unele situaţii chiar se măreşte salariul net, iar firmele nu plătesc mai mult. N-a fost nicio ezitare din partea lui Tudose", a spus Liviu Dragnea.