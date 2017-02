Dragnea, după ce Chirica a rămas fără funcţiile de conducere: Să înţeleagă de ce PSD a fost nervos

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, după ce Mihai Chirica a rămas fără funcţiile de conducere din partid, că speră ca acesta să înţeleagă de ce PSD a fost nervos după ce primarul a criticat dur deciziile partidului.

"Pentru domnul Mihai Chirica, cred că în jur de 90% dintre colegi mi-au cerut să supun la vot excluderea din partid. O parte dintre colegi i-au cerut să işi dea demisia, îşi pierdea astfel şi mandatul de primar, iar trei colegi au propus să îşi piardă funcţiile. Mă aştept ca domnul Chirica să poată întelege de ce PSD a fost nervos. Asta a fost decizia luată", a spus Dragnea.

Pe de altă parte, Liviu Dragnea nu s-a sfiit să răspundă criticilor pe care i le-a adus Victor Ponta:

"Mie mi-a plăcut expresia cu avioanele. Nu prea am ce să comentez. Poate dacă ar fi și un copilot, poate ar fi mai puțină supărare. Pe de altă parte, Victor Ponta a spus mereu un lucru cu care nu pot să nu fiu de acord: a considerat întotdeauna că președintele partidului trebuie să fie și prim-ministru. Nu este foarte simplu, este prima dată la noi în partid când nu se întâmplă așa. Asta înseamnă că vom construi un sistem de colaborare între partid și Guvern. În ceea ce privește OUG 13, eu v-am spus că nu am fost implicat. Dar dacă cineva are alte informații, inclusiv dumnealui, să le transmită instituțiilor abilitate. În legătură cu Cătălin Ivan, le-am explicat colegilor mei un lucru foarte important: nu poate fi exclus din partid cineva care nu e membru. Cătălin Iva nu mai e membru de partid demult".

Totodată, preşedintele PSD a vorbit şi despre Cătălin Ivan. Dragnea a anunţat că Ivan nu mai este membru de partid, prin urmare, nu are cum să fie exclus din partid:

"În legătură cu Cătălin Ivan, le-am explicat colegilor mei un lucru foarte important: nu poate fi exclus din partid cineva care nu e membru. Cătălin Ivan nu mai e membru de partid demult".

Reamintim că Mihai Chirica a fost lăsat fără funcții politice în PSD, după ce social-democrații au decis acest lucru în ședința Comitetului Executiv al partidului.

Iată declaraţiile lui Chirica:

"Sunt dezamăgit de deciziile colegilor. E o premieră mondială. Votul a fost unanim în ceea ce mă privește. Eu sunt dezamăgit că s-au spus foarte multe lucruri neadevărate față de ieșirile mele publice. A fost un act de dezinformare a președintelui partidului. În ceea ce privește atacul meu asupra PSD și asupra Guvernului Grindeanu, acesta nu s-a întâmplat niciodată. În ceea ce mă privește, proiectele politice sunt cele legate și afiliate PSD. Finanțarea va trebui să vină prin sursele Guvernului României sau ale fondurilor europene, în funcție de calitatea proiectelor. Suntem într-o țară rațională, nu avem cum să fim penalizați pe aspecte de disidențe politice. Mă simt în continuare membru PSD. Va trebui să lărgim cadrul comunicării între mine și Dragnea, să rostim adevărul. Mă așteptam la această finalitate, pentru că lucrurile s-au discutat înainte", a spus Chirica la sfârșitul ședinței.