Lovitură de teatru în apelul lui Dragnea de la Curtea Supremă

Procurorul din procesul lui Dragnea la ICCJ nu a ajuns prin concurs în DNA

Ordonanța de urgență pe legile justiției adoptată luni de Guvern ar putea să-i facă viața mai ușoară lui Liviu Dragnea și în apelul de la ÎCCJ unde se judecă procesul în care șeful PSD a fost condamnat la 3 ani și trei luni de închisoare în dosarul "Bombonica".

Procurorul DNA care va încerca să convingă completul de cinci judecători de la ÎCCJ că Liviu Dragnea este vinovat ar putea fi înlocuit deoarece nu întrunește noile condiții impuse de OUG-ul lui Toader.

Un nou procuror, nefamiliarizat cu dosarul și care nu cunoaște cazul în profunzime, ar putea fi un adversar mai ușor de învins de avocații șefului PSD.

"Procuroarea de sedinta in apelul lui Dragnea are 25 de ani vechime, este in DNA de la infiintare, dar nu a intrat in DNA prin concurs deci se pune problema daca ma intruneste conditiile lui Toader. Probabil ca avocatii lui Dragnea o vor contesta. Iar ICCJ este sub presiunea uriasa a sesizarii la CCR care cere desfiintarea tuturor sentintelor din ultimii 4 ani", arată jurnalista Ioana Ene Dogioiu.

CSM a emis, miercuri, o recomandare de interpretare către viitor a articolului 7 din OUG, dar rămâne de văzut cum se va soluționa în instanță o eventuală cerere dee revocare a procurorului DNA,

Unul dintre primele efecte ale Ordonanței pe legile justiției se referă la eliminarea din DNA a procurorului Alexandra Lăncrăjan, cea care a instrumentat dosarul TelDrum.

Liviu Dragnea a spus că nu îl interesează dacă procurorul DNA care îi instrumentează dosarul, Alexandra Lăncrăjan, va pleca din DNA:

"Nu mă intreresează dacă acea procuroare ramane sau nu ramane în DNA sau nu. Am văzut textul final al OUG în Monitorul Oficial", a spus Dragnea.

"După propaganda asta, orice lege și OUG se dau doar pentru mine. Nu mă interesează dacă acea procuroare (n.r Alexandra Lăncrăjan) rămâne sau nu la DNA. Acel procuror chiar nu mă interesează. Ce? Dosarul rămâne în aer? Doi, nu cred că pleacă. Trei, fiecare e liber să să atace acea ordonanță. Eu îmi susțin ideea ca la structurile DNA și DIICOT să fie procurori cu experiență. De ce? Rămân pe drumuri? Eu din ce am înțeles, și sunt de acord cu domnul Toader s-a intenționat ca nivelul de experiență profesională pentru procurorii din unități de elită să fie mai mare", a declarat Liviu Dragnea, miercuri, la Parlament.