Doliu în lumea muzicii! Fanii sunt profund întristaţi

Pat Torpey, toboşarul trupei americane Mr. Big, a murit din cauza unor complicaţii provocate de maladia Parkinson de care suferea, la vârsta de 64 de ani, informează people.com.

Formaţia Mr. Big a publicat, joi, un comunicat, transmiţând că Pat Torpey a murit miercuri, scrie Mediafax.ro.

"Cu inimile frânte, vă spunem că fratele, prietenul şi membrul fondator Pat a murit miercuri, 7 februarie, din cauza unor complicaţii provocate de maladia Parkinson", se arată în comunicat.

În iulie 2014, Pat Torpey a anunţat că era nevoit să renunţe la următorul turneu mondial al formaţiei sale, "The Stories We Could Tell", după ce a fost diagnosticat cu maladia Parkinson.

Pat Torpey a fost cofondator al trupei Mr. Big, alături de Eric Martin, Paul Gilbert şi Billy Sheehan.

Grupul s-a format în 1988 şi a lansat câteva piese care au avut succes în topurile americane, precum "To Be With You", "Just Take My Heart" şi "Alive and Kicking".

Trupa s-a destrămat în 2002, dar s-a reunit în 2009, lansând trei noi albume, cel mai recent, "Defying Gravity", în 2017.