Corul contestatarilor șefei TVR sporește. Acum, 6 membri ai CA din TVR îi cer demisia

Scandalul continuă la TVR. După ce jurnalista televiziunii publice Monica Ghiurco a acuzat-o pe Doina Gradea, preşedinte-director general al TVR, de incompetenţă şi i-a cerut demisia, acum, 6 membri ai Consiliului de Administrație al Televiziunii Române, printre care și Monica Ghiurco, au trimis o scrisoare deschisă către Realitatea TV și realitatea.net, în care cer, de asemenea, "demisia Președintelui Director General, doamna Doina Gradea".

Redăm mai jos textul integral:

"După o lungă serie de scandaluri, cum ar fi eșecurile repetate de la Eurovision 2018 și 2019 sau modul în care a fost întreruptă emisiunea Starea Nației, managementul Televiziunii publice a mai bifat unul chiar în aceste zile. Nici până la acest moment TVR nu a semnat pentru drepturile de transmisie ale Festivalului George Enescu, în condițiile în care organizatorii Festivalului au anunțat deja transmiterea acestuia de către un alt post de televiziune din România. La insistențele unor membri ai CA, în ședința de ieri, 24.06.2019, ni s-au prezentat niște explicații din care a rezultat că echipa de negociere mandatată de conducerea TVR a oferit Festivalului George Enescu doar unul din cele doua care de transmisie HD precum și alte condiții de neînțeles.



Managementul TVR nu are nici o scuză pentru această situație cu atât mai mult cu cât nu este vorba de un contract comercial ci de producerea și transmisia unui eveniment cultural al cărui calendar este cunoscut cu cel puțin un an înainte. La toate edițiile precedente ale Festivalului, TVR a fost coproducător, asigurând transmisia acestuia. Importanța Festivalului George Enescu este evidentă pentru toată lumea, mai puțin pentru managementul TVR. Valențele acestui eveniment sunt multiple, fiind nu doar un produs cultural de excepție dar și o excelentă oportunitate de diplomație publică pentru România.



Având în vedere și acest ultim scandal, considerăm că este imperios necesar ca activitatea Comisiei parlamentare de anchetă a activității SRTv, comisie constituită în data de 20 februarie 2019 prin vot al plenului Parlamentului României, să demareze de urgență. Așa cum am precizat și într-o scrisoare adresată Comisiei de Cultură în urmă cu o săptămână, această Comisie ar trebui să își extindă mandatul pentru a cuprinde și analiza modului în care TVR și-a îndeplinit misiunea publică pe perioada campaniei electorale pentru Parlamentul European, precum și, iată, noua situație legată de Festivalul George Enescu.



Până când o astfel de Comisie să identifice cele mai bune soluții pentru remedierea problemelor sesizate de noi încă din vara anului 2018 și pentru redresarea Televiziunii publice, reiterăm ideea că o soluție imediată și de bun simț ar fi demisia Președintelui Director General, doamna Doina Gradea.



Liviu BRĂTESCU, membru în C.A. al TVR

Monica GHIURCO, membru în C.A. al TVR

NAGY Debreczeni Hajnalka, membru C.A. al TVR

Sorin ILIEȘIU, membru în C.A. al TVR

Dan LAZEA, membru în C.A. al TVR

Cristian PETCU, membru în C.A. al TVR"





Totul vine într-un context amplu. Pierderea contractului pentru transmiterea Festivalului "George Enescu" de către TVR în favoarea Trinitas TV și absența reporterilor TVR de la Jocurile Olimpice de la Minsk au generat reacţii dure din partea angajaţilor televiziunii publice, iar șefei Doina Gradea i s-a cerut demisia, a scris realitatea.net.

