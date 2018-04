Doi tineri au descoperit O COMOARĂ în pădurile din Cluj. Ce primesc de la autorităţi la schimb

Doi tineri detectorişti au găsit, într-o pădure din apropierea Clujului, o adevărată comoară, constând în şapte piese, de aur şi argint, care datează, potrivit specialiştilor, din secolele IV-V. Descoperirea a fost făcută sâmbătă, 31 martie.

Flaviu Corbureanu (36 de ani) şi Andrei Lumperdean (30) spun că descoperirea lor a fost una absolut întâmplătoare şi s-au grăbit să anunţe autorităţile.



„Noi am găsit în total şapte obiecte, dar după semnalul detectoarelor mai există în apropiere şi altele. Nu ne-a venit să credem în primul rând că este aur, a fost o surpriză mare”, a spus Flaviu, un inginer care se declară pasionat de istorie şi de arheologie. Acesta a mai afirmat că, de-a lungul timpului, a mai făcut unele descoperiri, însă de o importanţă minoră.



„Noi suntem un grup de pasionaţi, uneori am mai făcut mici descoperiri. De exemplu, am găsit în apropierea Turdei numeroase tranşee săpate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În zona Turda – Cluj sunt multe tranşee, pe acolo s-au retras nemţii şi au încercat să mai opună rezistenţă, apărându-se în tranşee. În aceste tranşee am găsit catarame, linguri şi tot felul de alte obiecte care le-au aparţinut soldaţilor. Şi unii dintre noi au găsit şi muniţie germană rămasă tot timpul războiului. Bineînţeles că ei au anunţat autorităţile”, a mai spus Flaviu.



Reprezentanţii Direcţiei spun că piesele datează din secolele 4-5 şi că le-ar fi aparţinut gepizilor. „Astfel de obiecte au mai fost descoperite pe teritoriul ţării noastre, inclusiv în judeţul Cluj, lângă Apahida şi Turda, iar mai recent lângă un complex comercial. Noi suntem interesaţi de alte aspecte, cercetătorii autorizaţi vor trebui să facă noi cercetări, cu aprobarea Ministerului Culturii. La o primă vedere, este vorba de piese din perioada post-romană, cel mai probabil datând de undeva din secolele 4-5. Se pare că piesele au aparţinut unui conducător gepid, care a fost, probabil, îngropat chiar acolo (n.r.- gepizii au fost un popor migrator de origine germanică). În perioada următoare, piesele vor fi cercetate amănunţit de specialiştii Ministerului Culturii”, a explicat Virginia Rădeanu, arheolog şi consilier principal al Direcţiei.



Directorul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Felix Marcu, a confirmat această descoperire, scrie adevarul.ro. Marcu susţine că specialiştii muzeului vor efectua cercetări la faţa locului, fără a preciza o dată anume. Autorizaţia pentru începerea lucrărilor arheologice trebuie dată de Ministerul Culturii.



Conform legii în vigoare, autorii descoperirilor întamplatoare au dreptul la o recompensă banească de 30% din valoarea tezaurului, calculată în momentul acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepţională, se poate acorda şi o bonificaţie suplimentară de până la 15% din valoarea bunulurilor. Valoarea acestora este stabilită de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii, care evaluează fiecare artefact în parte.