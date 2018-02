Dieta inedită recomandată de Mihaela Rădulescu. Rezultatele se văd imediat!

Are una dintre cele mai invidiate siluete din Romania. Mihaela Radulescu nu tine insa un regim alimentar conventional. Aceasta le-a recomandat fanelor o dieta... inedita.

"Cea mai buna dieta e aia in care esti fericit, mananci ce-ti place, te simti bine, iubesti daca iti dau mana si soarta si.. atat. Eu nu ma abtin de la nimic", a spus Mihaela.



"Mananc mult mai des si mai putin, asta e singura forma de disciplina alimentara. Dar cand vine o nenorocire culinara, nu pot sa ma abtin", a adaugat prezentatoarea TV.



“Am inteles demult ca prajelile in ulei nu fac bine, ca masa de seara trebuie sa fie lejera si devreme, ca gustarile dintre mese te fac sa mananci mai putin si ca la masa trebuie sa stai pe indelete, daca tot are nevoie creierul de 20 de minute ca sa inregistreze senzatia de satietate. Stiu sigur ca-mi face bine sa beau multa apa si niscaiva ceaiuri, stiu sa ma abtin de la dulciuri si rontaieli, pretuiesc orice aliment neincarcat cu ingrasaminte sau pesticide", mai spune Mihaela Radulescu.

