Dezbateri incendiare în emisiunea România 2019, care a fost transmisă din Argeș.

Alături de invitații săi de marcă, Cozmin Gușă a detaliat culisele campaniei pentru Palatul Cotroceni și a dezbătut pe cine mizează partidele, dar și unde se situează acestea.

Bogdan Ficeac, analist politic: ”Tendința unui patriotism autentic e reală. Am observat în rândurile tinerei generații. Și patriotismul a fost demonetizat. Deocamdată, de circa un an, avem un singur candidat, Iohannis, care și-a părasit rolul de președinte de 1 an de zile, și el candidat din partea PNL la prezidențiale. În toate discrursurile are treabă cu PSD, cu guvernarea PSD. Nu mai are treabă cu ce se întâmplă în țară.

La rândul său, Robert Turcescu a spus: ”PSD nu va câștiga, putem sa lăsăm aici scris. Nu va câștiga prezidențiale. Nu au candidat. Starea în partid, cum văd eu lucrurile, e una tristă. Puteam să fiu mai dur în legătură cu perspectiva. Dragnea are un proiect personal de a scăpa de pușcărie. Îl doare prea puțin de ce se întâmplă cu partidul pe mai departe”.

Cozmin Gușă, moderatorul emisiunii a precizat: ”PSD este azi către 35%, liberalii puțin peste 20, USR-PLUS stagnare ciudată care poate duce către scădere, 16-17%, Pro România care a coborât sub 10% și sa fii pe un trend descedent nu e cel mai plăcut lucru, orice strateg știe acest fapt”.

Mai multe despre acest subiect puteți vedea în materialul VIDEO.