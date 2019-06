Denunț la Parchetul General împotriva lui Băsescu

Un fost vicepreşedinte PMP, Radu Cristescu, exclus anul trecut din partid, a depus marţi, la Parchetul General un denunţ împotriva lui Traian Băsescu, ca urmare a informaţiilor privind colaborarea acestuia cu Securitatea, acuzîndu-l pefostul preşedinte de fals şi uz de fals.

”Azi am depus un denunţ la Parchetul General împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu. Având în vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul că a deţinut calitatea de colaborator al Securităţii, nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales în funcţia de Preşedinte al României – functţe pe care a deţinut-o pe parcursul unui număr de două mandate şi respectiv de fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare şi inclusiv nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales in functia de senator în Parlamentul României şi de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019Ţ, a scris Cristescu pe Facebook.

Radu Cristescu, fost vicepreşedinte PMP, a fost exclus anul trecut din partid, la acel moment el afirmând că motivul a fost acela că şi-a anunţat candidatura la preşedinţia partidului. De atunci, el a avut mai multe postări critice la adresa lui Traian Băsescu, tonul acestora fiind tot mai vehement odată cu înscrierea fostului preşedinte în cursa pentru Parlamentul European.

Dosarul în care CNSAS cere constatatea calităţii de colaborator a lui Băsescu a fost înregistrat în urmă cu două săptămâni la Curtea de Apel Bucureşti. Colegiul CNSAS a aprobat Nota de constatare care conţine, potrivit informaţiilor Europa Liberă, descrierea documentelor găsite în diverse dosare despre Traian Băsescu, copii ale notelor informative, atât olografe, cât şi cele redactate de ofiţerul de Securitate în urma discuţiilor cu ”sursa”, istoricul dosarului şi corespondenţa dintre diverse instituţii.

De la momentul depunerii dosarului, în presă au apărut numeroase documente referitoare la colaborarea lui Băsescu cu Securitatea, inclusiv nume ale celor despre care ar fi dat infiormări sub numele de cod Petrov.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că nu există un angajament semnat de el nici în dosarul inscripţionat cu numele său şi nici pe microfilmul dosarului. De asemenea, nici în dosar şi nici pe microfilm nu există documente scrise de el sau chitanţe care să reprezinte plăţi efectuate de fosta Securitate către el şi prin care s-ar fi putut atesta calitatea de colaborator.El a negat că ar fi dat Securităţii informaţii sub numele Petrov.