Demisie neașteptată la Casa Albă. A fost alături de Trump de la preluarea mandatului!

Madeleine Westerhout, asistenta persoanală a lui Donald Trump de la preluarea mandatului de preşedinte, a demisionat joi, informeză New York Times, care citează două surse.

Asistenta personală a preşedintelui american Donald Trump, Madeleine Westerhout, a demisionat joi după ce le-a împărtăşit unor jurnalişti informaţii despre familia acestuia, transmite vineri AFP, citând media americane.



Potrivit cotidianului New York Times, care citează surse neidentificate, Trump a aflat că asistenta sa ar fi discutat 'off the record' despre familia sa şi chestiuni legate de Casa Albă cu jurnalişti în New Jersey, unde preşedintele s-a aflat recent.







Despre plecarea lui Westerhout de la Casa Albă au relatat ulterior şi alte canale media, printre care CNN şi Politico. Conform postului de televiziune, Madeleine Westerhout nu le-a indicat în mod clar jurnaliştilor că discuţia era 'off the record', iar unul dintre reporteri a relatat despre conversaţie la Casa Albă.



Madeleine Westerhout, care avea biroul în faţa celui prezidenţial - celebrul Birou Oval -, este descrisă de media americane drept 'gardiana uşii' lui Trump, căruia i-a fost asistentă personală de la începutul mandatului.



New York Times mai scrie că, de acum înainte, Madeleine Westerhout este o 'angajată separată' şi nu mai are acces la Casa Albă.



Donald Trump şi Madeleine Westerhout au avut o relaţie 'strânsă', afirmă CNN, citând un fost responsabil al administraţiei Trump, care a subliniat totuşi că a vorbi despre familia preşedintelui este 'o linie roşie' care nu trebuie trecută.



Madeleine Westerhout nu apărea în presă ca una dintre colaboratoarele principale ale preşedintelui, dar plecarea sa se adaugă unei lung liste de demisii după accederea lui Donald Trump la preşedinţia americană.