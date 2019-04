De la Zambaccian la Tăriceanu. Cine sunt cei care l-au salvat pe șeful Senatului

Instanța supremă a decis achitarea definitivă a lui Călin Popescu Tăriceanu pentru mărturie mincinoasă. Cel puțin un judecător din completul de 5 a făcut opinie separată în sensul rejudecării dosarului. Una dintre judecătoare a făcut parte din completul care l-a achitat pe Adrian Năstase în dosarul Zambaccian pentru acuzația de luare de mită.

Magistrații care au făcut parte din complet sunt: Francisca Vasile, Ana Iancu, Sivia Cerbu, Ioana Bogdan și Mirela Sorina Popescu.

Franscisca Vasile este magistratul care a dispus ridicarea controlului judiciar în cazul Laurei Codruța Kovesi. Magistratul a decis anularea unor probe din dosarul lui Constantin Nicolescu si al trezorierului PSD, Mircea Draghici, hotarare infirmata ulterior de o alta instanta. Judecătoarea a confirmat redeschiderea unui dosar Tel Drum, cauza pe care DNA a inchis-o in 2013.

Ana Hermina Iancu a făcut parte din completul care l-a achitat pe Adrian Năstase în dosarul Zambaccian pentru acuzația de luare de mită și l-a condamnat la 3 ani cu suspendare pentru acuzația de șantaj, in prima instanta. Ulterior, fostul premier a fost condamat la 4 ani de inchisoare cu executare. A părăsit magistratura în 2012 și s-a făcut notar, însă în 2016 a revenit la ICCJ, la sectia contencios. Ulterior a cerut sa revina la Sectia Penala, cererea fiind aprobata.

Silvia Cerbu a fost procuror, director adjunct al ANP, iar înainte de a promova la ÎCCJ, a activat ca judecător la Curtea de Apel București. A făcut parte din completul care l-a condamnat pe Sorin Ovidiu Vântu la 2 ani de inchisoare cu executare.

Este soția procurorului DIICOT Viorel Cerbu, fost adjunct al lui Lucian Papici la Secția I a DNA. În noiembrie 2016, judecătoarea s-a remarcat prin retimiterea la Parchet, pentru completări, a rechizitoriu în cazul disidentului Gheorghe Ursu, torturat de foști ofițeri de securitate.

Ioana Bogdan a fost inspector al Inspectiei Judiciare si consilier al lui Daniel Morar, ulterior devenind judecator ICCJ. A facut parte din completul care l-a condamnat pe Adrian Năstase la doi ani de închisoare în Dosarul Trofeul Calității.

Mirela Sorina Popescu a fost presedinte al Sectiei Penale a ICCJ. A facut parte din completul care a judecat apelul in dosarul Gala Bute, in care Elena Udrea a fost condamnată. De asemenea, a judecat și apelurile in cele două dosare ale Alinei Bica.