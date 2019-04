De ce trebuie să mâncăm ardei iute, usturoi și chili. Îți poate schimba viața

Obișnuieșți să-ti condimentezi mâncarea? Dacă nu, îți recomandăm să începi să consumi cât mai des alimente cu gust picant ori mâncare asezonată cu ierburi aromatice din plin.

Hrana cu gust puternic este binecunoscuta pentru efectul benefic asupra digestiei si metabolismului.

Stiai ca alimentele picante in mod natural pot imbunatati sanatatea inimii? Nu vorbim despre cele carora li s-au adaugat combinatii de pulbere picante, aditivi, conservanti si alte ingrediente necunoscute cu denumiri greu de pronuntat.

Turmericul, ardeiul iute, usturoiul, chili au gust intens si confera un efect de incalzire, care aduce o multime de beneficii pentru inima si silueta. Mancand alimente picante, cu moderatie si in mod regulat, ai grija de sanatatea inimii, iti ajustezi greutatea corporala si ai o dispozitie mai buna.

Are grija de inima ta

Din experimentele si cercetarile in domeniu a reiesit ca, in tarile unde mancarea traditionala se bazeaza pe condimente si alimente picante, se inregistreaza mai putine cazuri de boli de inima, comparativ cu tarile unde nu se consuma des ardei chili, de exemplu. Una dintre principalele explicatii este legata de faptul ca chili din mancare favorizeaza reducerea nivelului de colesterol „rau“, in timp ce lupta cu inflamatiile si previne aparitia bolilor de inima.

Ajuta procesul de slabire

Exista numeroase studii in acest sens, care sugereaza ca alimentele condimentate favorizeaza arderea rapida a caloriilor. Concluziile cercetarilor sugereaza ca senzatia de caldura produsa de ardeii iuti poate intensifica activitatea metabolismului cu pana la 5 % si creste cu pana la 16 % procesul de ardere a grasimilor.

Diminueaza presiunea arteriala

Un alt beneficiu de care poti profita consumand alimente picante este ca acestea scad valoarea tensiunii arteriale. Ardeii chili contin vitaminele C si A, care pot intari peretii inimii. Senzatia de caldura produsa de ei maresc fluxul sangvin si, astfel, presiunea sangelui se normalizeaza. Consumand alimente picante, intaresti sanatatea inimii si previi instalarea afectiunilor cardiace.

Sursa