De ce tot mai mulţi români aleg Farmacia la Preţ Mic? (P)

Inca nu a devenit o legenda urbana in Bucuresti, dar nici mult nu mai are. Pentru ca, avand deja 2 farmacii fizice deschise in zona Dristor si in zona Baba Novac, dar si un numar urias de comenzi online, ce ridica probleme „rivalilor” farma de pe internet, Farmacia la Pret Mic ofera tot mai multe avantaje si se face tot mai remarcata. De ce spun asta? Lasand subiectivismul datorat satisfactiei personale fata de aceasta farmacie online, Farmacialapretmic.ro redefineste conceptul de economie de bani, timp castigat, rapiditate, profesionalism, seriozitate si grija fata de pacient. Pai si, pana la urma, nu asta este rolul unei farmacii? - ai putea spune…Cu ce vine in plus Farmacia la Pret Mic?