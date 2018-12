De ce nu a fost adoptată azi, în ședința de guvern, taxa pe lăcomie

Ordonanţa de Urgenţă anunţată de Eugen Teodorovici, în care este cuprinsă și o ”taxă pe lăcomie” pentru bănci, nu a mai intrat pe ordinea de zi a ședinței de guvern prezidată, joi, de Klaus Iohannis.

Miniștrii nu s-au temut de președinte, care a criticat în termeni duri această OUG, iar motivul neintroducerii este altul. Consiliul Economic şi Social a avizat negativ ordonanța, iar ea a intrat la o nouă rectificare în echipa de experți a executivului, sub conducerea lui Darius Vâlcov. Guvernul ar fi putut adopta OUG și fără avizul CES, care este consultativ.

Înainte de ședința de guvern, Viorica Dăncilă preciza că ”Nu renunţăm la această ordonanţă, astăzi avem CES-ul şi acolo vor avea loc discuţii cu patronatele, sindicatele, reprezentanţii CES. Dacă vom avea această discuţie în cadrul CES, adoptăm această ordonanţă. Tot ceea ce am făcut şi toate punctele din această ordonanţă sunt pentru cetăţeni. Deci, în momentul în care Guvernul României ia măsuri pentru cetăţeni, eu cred că acest lucru este benefic. Ştiu că există o rezistenţă, ştiu că există întotdeauna şi nemulţumiţi. Aduceţi-vă aminte de trecerea contribuţiilor. Şi atunci s-a spus că va fi un lucru rău şi am văzut că a avut şi un impact bugetar bun şi am văzut că această decizie a fost bună. Eu cred în aceste măsuri şi cred că aceste măsuri vor aduce beneficii cetăţenilor.

Am să iau un singur exemplu, pentru că am văzut că este cel mai prezent în spaţiul public, cel referitor la bănci. Pe mine mă interesează foarte mult ca cetăţenii care au contractat împrumuturi să nu mai aibă dobânzile atât de mari, mă interesează să ajut cetăţenii, suntem un Guvern de stânga şi eu cred că trebuie să luăm aceste măsuri”, a explicat Dăncilă.