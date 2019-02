De ce nu a ales Dacian Cioloș USR?

Dacian Cioloș a vorbit, în emisiunea România 9 de la televiziunea publică, despre proiectele sale politice alături de USR. Întrebat de ce nu a ales să candideze pentru USR, el a spus că a primit semnale de la „oameni”, care îi spuneau să-și facă propriul partid pentru că cei de la Uniune aveau probleme.

„USR era într-un proces de construcție. Am analizat diverse opțiuni, de a ne implica într-un partid sau altceva. Și am primit mesaje de la oameni să facem alt partid. Poate fi utilă pentru oamenii care n-au votat în 2016 să aibă o alternativă. Avem deja câteva mii de oameni care s-au înscris. Alianța noastră e un proiect care se dezvoltă împreună”, a spus Dacian Cioloș, în emisiunea România 9, moderată de Ionuț Cristache.

În acel moment, a intervenit Dan Barna. Acesta a declarat: „Sunt oameni – și sunt gata să fac acest pariu în emisiunea dumneavoastră, deși mi s-a spus ca politician să nu faci niciodată pariuri – care ne vor face să fim mândri în lunile și anii următori de prestația lor”. „Nu ne vor face de râs", a completat acesta.

Alianţa 2020, formată din Uniunea Salvaţi România şi PLUS, a început luni, în Piaţa Universităţii din Capitală, o campanie de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare. Barna a arătat că România are nevoie de normalitate, de un drum european. A precizat că USR şi PLUS adună semnăturile în stradă alături de cetăţeni şi a spus că cele două formaţiuni doresc să treacă de cele 200.000 de semnături necesare.