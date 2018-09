Daniel Constantin, lovitură sub centură pentru Călin Popescu Tăriceanu

Deputatul Daniel Constantin a precizat, luni, că ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a semnat în februarie 2018 un protocol de colaborare cu Parchetul General, menţionând că aceasta este "mâna dreaptă" a lui Călin Popescu-Tăriceanu, care s-a declarat împotriva acestor protocoale.

"În privinţa protocoalelor de colaborare, eu am admirat iniţial ce spune domnul Tăriceanu că ne luptăm cu statul paralel, nu suntem de acord cu protocoalele în care se vorbeşte de echipe mixte (...) între SRI şi procuratură. Am fost surprins să ne ofere muniţie chiar domnul Dragnea, care ne-a spus zilele acestea că există un protocol semnat de mâna dreaptă a domnului Tăriceanu - doamna Graţiela Gavrilescu şi este pe site-ul Parchetului, semnat chiar în februarie 2018. Am văzut şi protocolul domnului Dragnea, care înţeleg că este unul tehnic, nu avem problemă cu astfel de protocoale. Dar doamna Graţiela Gavrilescu vorbeşte în acest protocol exact de ceea ce demonizează domnul Tăriceanu", a spus Daniel Constantin, într-o conferinţă de presă.



El a citat din protocol, care prevede "constituirea de grupuri de lucru comune între procurori şi angajaţi în Ministerul Mediului sub coordonarea procurorilor".

Sursa: stiripesurse.ro