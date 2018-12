Daniel Constantin infirmă chemarea sa ca martor în dosarul lui Daniel Dragomir

Fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin a declarat că nu a primit în mod oficial nicio citaţie pentru ziua de 7 decembrie pentru a se prezenta la audieri în calitate de martor.

"Îmi pare rău că sunt mulţi jurnalişti care au preluat informaţii eronate vizavi de ce s-a întâmplat astăzi (vineri). Vreau să fac câteva precizări. În primul rând, în cauza aceasta am fost citat o singură dată, pe 14 noiembrie. O singură dată citaţia a ajuns la mine. Înţeleg că au fost mai multe citaţii, dar care nu mi-au parvenit. În al doilea rând, pe 14 noiembrie m-am prezentat, am stat mai bine de trei ore acolo, au fost foarte multe cauze şi nu s-a ajuns la cauza respectivă şi nu am fost audiat atunci. Pentru data de astăzi am o deplasare externă, o să o prezint pe 23 ianuarie judecătorului şi atunci înţeleg că nu există o amendă, amenda se aplică, din câte am citit, doar dacă nu prezint dovada că am fost plecat din ţară. Pentru data de 7 decembrie, în mod oficial, nu am primit nicio citaţie, am văzut doar în presă că o să fie, oricum nu puteam să mă prezint. O să mă prezint pe 23 ianuarie fără niciun fel de problemă, nu am niciun motiv să nu mă prezint", a spus Constantin pentru Agerpres.