Dăncilă: "Nu am discutat încă despre o remaniere mai amplă"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că în PSD nu s-a pus problema unei remanieri mai ample a guvernului pe care îl conduce, dar spune miniștii ALDE pot fi remaniați dacă acest lucru în vrea liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu.

"ALDE va decide dacă își dorește această remaniere, n-am discutat încă. Daca facem remaniere discutam in partid, apoi in coalitie, suntem un govern politic si trebuie sa acționăm ca atare", a declarat Dăncilă la ieșirea de la întâlnirea cu Tăriceanu.

Cade Meleșecanu?

Referitor la demiterea celor vinovați de proasta organizare a votului din diaspora, premierul Dăncilă a declarat că luni va primi rapoartele complete și se vor lua măsurile care se impun. Luni vom prezenta analizele si trebuie să vedem care sunt solutiile si vom discuta si despre ministrii. Am avut o sedinta a coalitie în care am discutat pe larg despre votul din diaspora masuri sa nu se mai intample formarea unei comisii de cod electoral. În acelasi timp sa avem cam 2 minute pentru vot. Data trecuta durata a fost de 6 minute, sunt convinsa ca se vor gasi solutii.

Premierul a mai spus că referendumul de modificare a Constituției va trebui analizat în comisiile de specialitate din PArlament și că face demersuri sa avem in cel mai scurt timp un ref pt transp in Constitutie a celor doua puncte.

Referitor la cele trei propuneri de miniștii, Dăncilă a declarat că încă n-a luat legătura cu Iohannis, dar că îi va telefona. "N-am discutat cu Iohannnis, o să sun, am vorbit ieri cu el, astept sa vina cu un raspuns referitor la cele trei portofolii si cu o nominalizare pe postul de vicepresedinte pe parteneriate strategice.

Ce a discutat cu Iohannis la Cotroceni?

Premierul spune că la întrevederea față în față, cu președintele, a discutat despre fiecare nominalizare în parte și că Iohnnis a apreciat președinția rotativă a României.

"Am discutat cu domnul președinte despre fiecare propunere, am motivat, am spus ca vrem oameni cu experienta care sa faca performanta, am discutat si despre presedintia rotativa, și-a aratat aprecierea is a zis ca va veni in scurt timp cu o decizie."