Dăncilă: „Și unui bebeluș, dacă e propus de PSD pentru comisar european, i se va găsi un defect”

Premierul Viorica Dăncilă susţine că înainte de a trimite la Bruxelles propunerile iniţiale pentru funcţia de comisar european, Rovana Plumb şi Dan Nica, a avut o discuţie cu preşedintele Iohannis, iar accesta şi-a dat acceptul. Premierul anunță că Dan Nica este a doua propunere și că nu va nominaliza o femeie, sugerând că nu va ține cont de egalitatea de gen dorită de președintele ales al Comisiei Europene.

Despre propunerea pentru comisar european, Dăncilă a spus că Dan Nica este nominalizat pentru postul de comisar european și că ar avea acceptul președintelui.

„Legat de comisar, am vorbit cu domnul președinte atunci când am trimis primele propuneri cu Rovana Plumb și Dan Nica. Am avut acceptul domnului președinte . Respingerea Rovanei Plumb a fost un joc politic. Am văzut cum a procedat domnul Dacian Cioloș. Același domn Cioloș a fost susținut de noi toți (la momentul desemnării pentru funcţia de comisar european, n.r.), și eram europarlamentar, deși era de la PNL. Fiind vorba de un român, l-am susținut”, a declarat joi seară, Viorica Dăncilă, la un post TV.

Referitor la șansele lui Dan Nica, Dăncilă este sigură că acesta va trece cu bine de votul din Parlamentul European.

„Dan Nica are o susținere puternica din partea socialistilor și democraților europeni. Văzând ce s-a întâmplat (cu audierea Rovanei Plumb - n.r.), grupul socialiștilor nu va mai accepa ca și a doua oară un reprezentant al grupului să fie respins”, a spus premierul.

Viorica Dăncilă o ia la rost și pe Ursula von der Leyen. Dăncilă o atenționează, voalat, pe von der Leyen pentru insistența cu care cere egalitate de gen în componența viitoarei Comisii Europene. Premierul României anunță practic că nu va ține cont de condiția egalității de gen dorite de aceasta.

„Doamna preşedinte a Comisiei Europene a spus că vrea egalitate de gen. A venit la început cu 50-50 la sută. După ce au fost respinși nu putem să cerem unei țări să nominalizeze de două ori o femeie. Noi ne-am conformat și am nominalizat. Acum putem să nominalizăm și un bărbat, și o femeie. Da, rezerva este Gabriela Cioc, Ciot”, s-a corectat imediat Dăncilă.

Dăncilă a criticat în termeni duri atitudinea Opoziţiei, care nu a susţinut la Bruxelles propunerea României.

„Dacă aș aduce și un bebelus și am spune că e propus de PSD, i se va găsi un defect, pentru că interesul lor, al Opoziției, nu este un interes pentru țară. Aceste atacuri sunt monitorizate de celelalte state membre. Ați văzut Franța că a atacat nominalizarea pe care au făcut-o? Ați văzut Belgia, Austria? Niciun stat nu a făcut așa ceva. La noi, unora cărora le place circul si au alte interese, pentru că atunci când faci un deserviciu țării tale nu poți spune că ești un bun român", a completat Viorica Dăncilă.

„În orice stat european trebuie să existe cooperare interinstituțională. Pentru obiectivele de țară importante pentru România trebuie să avem o abordare comună, discutăm. Aici văd că lucrurile au luat-o razna. (...) Ceea ce s-a întâmplat este incalificabil. Am văzut aceeași luptă: români contra români, aceiași europarlamenari care efectiv încercau să pună piedici candidatului României, ceea ce cred că numai în România se poate întâmpla.

Nu am văzut niciun stat membru care să procedeze așa. Dar au o experiență îndelungată. Să nu uităm rezoluția din Parlamentul European, când au votat împotriva României, cum se duc la Bruxelles in plenul Parlamentului să vorbească despre premier, despre Guvern. Niciun alt stat nu face așa.

„Faptul că am susținut-o pe Rovana Plumb nu înseamnă că sunt un anti-european. Sunt pro-european convins, dar acest lucru nu mă împiedică să țin cu țara mea”, a concluzionat Dăncilă.