Dăncilă, după refuzul lui Iohannis: Are ca obiectiv să blocheze activitatea Guvernului

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi seară la Antena 3, referitor la refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a o numi ministru al Dezvoltării pe Lia Olguţa Vasilescu că o decizie va fi luată privind calea de urmat într-o şedinţă a coaliţiei PSD-ALDE.

„Chiar dacă am venit cu altcineva cred că domnul preşedinte are ca obiectiv să blocheze activitatea Guvernului. Lucru văzut şi din faptul că mi-a fost cerută demisia de şapte ori. Toţi ochii statelor membre sunt aţinţiti asupra României. Ce vrem să arătăm războiul intern sau faptul că România e capabilă să conducă preşedinţia cu succes. Eu speram să am un răspuns pozitiv. E greu de prevăzut care va fi răspunsul preşedintleui, dar ştiu că în cadrul coaliţiei de guvernare e o stare de nemulţumire mare şi iritare. Vom avea şedinţă în coaliţia PSD-ALDE şi vom lua o decizie. Nu pot să spun care va fi decizia. E adevărat că şi dl Dragnea şi dl Tăriceanu sunt foarte nemulţumiţi, pentru că tot ceea ce i se reproşează Olguţei Vasilescu sunt lucruri nereale. Dacă un primar nu are experienţă în adminsitraţie, atunci cine să aibă?”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi seară la Antena 3.

Întrebată ce opinie are despre argumentele invocate de şeful statului în refuzul transmis premierului, Viorica Dăncilă a spus că i se pare incredibil ceea ce i se reproşează Olguţei Vasilescu.

„Depinde cum vede aceste cerinţe. Fiecare dintyre noi poate le vedem altfel. Depinde ce înseamnă moralitate sau imagine neştirbită pentru domnul preşedinte. Pentru mine înseamnă tot un blocaj. Mi s-au cerut foarte multe acte. Pentru că tocmai îmi dau seama de responsabilitatea Guvernului pentru România am încercat să am o atitudine pozitivă. Astfel s-a cerut cazier. Actele necesare că este cetăţean român, tot ce a cerut domnul preşedinte. După a venit o solicitare şi altă solicitare iar acum vine cu o respingere. Acum a cerut un nou lucru despre cum să fie un membru al Guvernului. Eu cred că responsabilitatea cum trebuie să fie un ministru trebuie să fie a premierului. Iar ceea ce i se reproşează doamnei Olguţa Vasilescu mi se pare incredibil. Lipsă de experienţă? A fost primar, a fost acceptată de domnul Iohannis prima oară tot ca ministru. E rea credinţă şi boicotare a activităţii Guvernului. Iohannis trebuie să fie mediator. Cum se vede că de 70 de zile Guvernul României se confruntă cu lipsa a doi miniştri titulari pe Dezvoltare şi Transporturi? Toate statele se uită spre noi cum vom gestiona dosarele. Avem miniştri interimari, dar preia un ministru, termină alt ministru. Se fac negocieri cu raportori din umbră. Trebuie să ai o strategia”, a explicat şeful Executivului.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, într-o scrisoare adresată premierul Viorica Dăncilă, că respinge numirea Olguţei Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltării, motivând că nu are pregătirea necesară. Şeful statului solicită o altă propunere pentru vicepremier şi Dezvoltare.