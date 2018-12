Dăncilă, ATAC la Iohannis: Interesele personale și electorale sunt mai presus de interesele României

Premierul Viorica Dăncilă a făcut primele declarații după atacurile extrem de dure lansate, vineri, de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o că nu înțelege obligațiile pe care le are un premier.

Dăncilă spune că a discutat despre refuzul președintelui de a numi noi miniștri chiar cu președintele Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker.



"La Bruxelles, am fost primiți cu foarte multă căldură și cu foarte multă speranță că vom face lucruri bune. Am discutat acest aspect cu domnul Juncker, care mi-a spus că această situație nu poate să continue. I-am spus că așteptăm răspuns de la domnul președinte după 1 Decembrie. Așteptăm răspuns pentru fiecare persoană și mai multă responsabilitate. Gândiți-vă cât de neplăcut este ca pe domenii precum Dezvoltare sau Transporturi să schimbăm miniștri în timpul președinției. Acum îmi este greu să cred în consens. Dacă la începutul mandatului am venit cu dorința de a fi unitate, acum, încep să cred din ce în ce mai puțin în acest lucru. Am făcut nenumărate apeluri de când sunt premier, dar am văzut că nu sunt luate în considerare. Acest lucru mă face să cred că interesele personale și electorale sunt mai presus de interesele României. Vedem o societate divizată, proteste de ziua unirii", a declarat Viorica Dăncilă, notează stiripesurse.ro.