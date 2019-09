Dăncilă, a doua zi în SUA. Cu cine se întâlnește premierul astăzi

Premierul Viorica Vasilica Dăncilă va avea astăzi o întrevedere cu Angel Gurria, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu James Richard Perry, secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii.

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, s-a înâlnit luni cu Steven Fulop, primarul orașului Jersey, cu reprezentanții Băncii Mondiale și cu președintele Consiliul de Administrație al American Jewish Committee (AJC), David Harris.

Dăncilă se va mai întâlni și cu Amina Mohammed, secretarul general adjunct al ONU. Tot la New York, Dăncilă va participa la o reuniune a Camerei de Comerț Româno – Americane (RACC), condusă de Mark Meyer, la conferința ”Oportunități pentru investițiile americane în România”.

Potrivit G4Media, în program sunt menționate și interviuri ce ar urma să fie acordate de Dăncilă pentru New York Times și Wall Street Journal, iar programul se va încheia cu o întâlnire cu comunitatea românească din New York la Metropolitan Club, unde amfitrion este Cătălin Dancu. Plecarea din New York va avea loc pe 28 septembrie, iar zborul spre București va avea escală la Instanbul.