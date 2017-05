Dana Gîrbovan îi răspunde Monicăi Macovei: De unde ştie ce conţine arhiva SIPA?

Dana Gîrbovan, preşedintele uniunii judecătorilor din România, a făcut o listă de şase întrebări pe care i le adresează Monicăi Macovei cu privire la arhiva SIPA.

De unde ştia ce conţine arhiva SIPA. Este doar una din cele şase întrebări pe care Dana Gîrbovan, preşedintele uniunii judecătorilor din România, i le pune Monicăi Macovei. Asta în contextul scandalului legat de documentele compromiţătoare din dosarele judecătorilor. Gîrbovan mai vrea explicaţii de unde ştia fostul ministru al justiţiei că serviciul secret al instituţiei culegea informaţii şi cu ajutorul unor magistraţi care erau ofiţeri acoperiţi.

"Raspuns si 6 intrebari pentru doamna Monica Macovei.

Doamna Monica Macovei m-a somat pe data de 19 mai sa aduc “dovezi” cu privire la o declaratie care imi este atribuita de catre presa si o priveste pe dansa.

Ca fost procuror, doamna Monica Macovei trebuie sa stie ca un minim de verificari ale informatiei sunt necesare inainte de a formula in spatiul public acuzatii atat de grave precum cele pe care le-a facut la adresa mea, si anume ca as intra “intr-un joc cu informatii nereale si insinuari, care are ca scop decredibilizarea justitiei si atacarea magistratilor”.

De asemenea, ca jurist, doamna Monica Macovei trebuie sa stie ca raspunderea este, ca principiu, personala, adica raspund pentru ceea ce eu am declarat.

Iar ceea ce eu am declarat in emisiunea Romania9, de pe TVR, in data de 17 mai, este urmatorul lucru:

Vorbind despre "suspiciunea de santajabilitate", in urma activitatii SIPA, suspiciune care se rasfrange asupra intregului sistem judiciar si este perpetuata pana in ziua de azi, am fost intrebata: "De ce spuneti ca este perpetuata pana in ziua de azi aceasta practica?"

Raspuns: “Pentru ca vedeti, de fiecare data cand se incearca fie deschiderea arhivei SIPA, fie se deschide din nou subiectul, despre acest lucru se vorbeste: SIPA cu potentialul sau exploziv de santaj la adresa magistratilor, sunt titlurile de presa pe care le regasiti din 2006 pana azi. Ba mai mult, au fost reprezentanti ai societatii civile, apropiati ai doamnei Monica Macovei, care la vremea respectiva exact acest lucru il declarau, in cunostinta de cauza, ca informatiile din dosarele SIPA au fost folosite - iar doamna Monica Macovei a spus-o expres - pentru a santaja cel mai probabil magistrati. Iar domnia sa a mai spus un lucru extrem de important, in contextul in care se vorbea despre calitatea de ofiter SIE al domnului Ponta, dansa a spus atunci textual: ca daca dorim sa gasim proba acestui fapt ar trebui sa cautam in arhiva SIPA, pentru ca informatiile privind viata privata a magistratilor au fost adunate si cu ajutorul ofiterilor acoperiti din randul judecatorilor si procurorilor.”

Emisiunea este publica si orice persoana interesata poate auzi ce am spus. Cu un efort minim, doamna Macovei putea verifica exact declaratia mea, inainte sa faca acuzatii total nefondate la adresa mea.

Referitor la “dovezile” pe care doamna Macovei mi le cere, acestea se afla tocmai in declaratia dansei din 2014, pe care o si citeaza.

Interpelarea domniei sale ma bucura, pentru ca imi da sansa sa o intreb cateva lucruri concrete, la care astept sa-mi raspunda tocmai pentru a nu mai trai in Romania “minciunilor si dezinformarilor”, cel putin cu privire la arhiva SIPA.

Astfel:

1. A avut loc o cercetare a arhivei SIPA inainte de emiterea H.G. 127 din 26 ianuarie 2006? Daca da, cine a ordonat aceasta cercetare, cine a efectuat-o si unde au fost publicate concluziile acesteia?

2. Intre data emiterii H.G. 127/2006, 26 ianuarie 2006, si data desfiintarii SIPA/DGPA, 30 iunie 2006, a existat o comisie care sa acceseze, cerceteze, inventarieze si opiseze arhiva SIPA? Daca da, cand s-a creat aceasta comisie si pana cand a activat?

3. Daca dupa data desfiintarii SIPA, 30 iunie 2006, si pana la finalul mandatului de ministru, a mai activat vreo comisie care sa cerceteze, inventarieze ori opiseze arhiva SIPA? Daca da, cand au fost create aceste comisii si pe ce perioada au activat?

4. De unde stie ce contineau notele informative din dosarele din arhiva SIPA?

5. De unde stie ca SIPA culegea informatii si cu ajutorul unor magistrati care erau ofiteri acoperiti? A sesizat Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la acest aspect, al existentei ofiterilor acoperiti intre magistrati?

6. Pe ce isi sustine afirmatia ca in arhiva SIPA au fost documente numai incepand cu 2001 si ce s-a intamplat cu documentele dinainte de acest an?

Astept cu interes raspunsurile doamnei Macovei si o asigur ca daca mai am intrebari i le voi adresa public, deoarece dupa aproape 12 ani e timpul sa intelegem ce s-a intamplat cu aceasta arhiva, incepand cu mandatul domniei sale.", a scris judecătoarea pe Facebook.