Dan Vasile Mihale: După Toader, Nicolicea! Am scăpat de Dracu și am dat de taică-su

Demiterea lui Tudorel Toader de la conducerea Ministerului Justiției și înlocuirea sa cu Eugen Nicolicea mă trimite cu gândul la proverbul românesc ,,am scăpat de Dracu și am dat de taică-su''. Nu l-am simpatizat niciodată pe Tudorel Toader și l-am criticat de câte ori am avut ocazia, însă când am văzut pe cine propune PSD în locul său m-am cutremurat.